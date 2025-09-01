Æâ³Õ»Ù»ý¾å¾º¤Ç¤âÃÏÊýÁª¤Ç¼«Ì±¶ìÀï¡Ä·§ËÜ¡¦È¬Âå»ÔÄ¹Áª¡¢¿äÁ¦¤Î¸½¿¦¤¬Âçº¹¤ÇÍîÁª¡Ö¼«Ì±Î¥¤ì¿¼¹ï¡×
¡¡£¸·î£³£±ÆüÅê³«É¼¤Î·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢£´Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¿äÁ¦¤Î¸½¿¦¡¦ÃæÂ¼ÇîÀ¸»á¤¬Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¡¦¾®ÌîÂÙÊå»á¤ËÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¤Î»´ÇÔ¸å¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸©ÉûÃÎ»ö¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î½°±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî»á¤ÎÆÀÉ¼¤Ï£³Ëü£¶£¶£´£±É¼¤Ç¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï£²Ëü£±£¹£·£³É¼¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼»á¤Ï£¸·î£±£°¡Á£±£±Æü¤Î·§ËÜ¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¤â¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸½¿¦¤¬ÍÍø¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±Î¥¤ì¤Ï¿¼¹ï¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òº¬µò¤Ë¡ÖÅÞÆâÀ¤ÏÀ¤È¹ñÌ±À¤ÏÀ¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤·¡¢¼óÁê¤¬°ìÄê¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤»Ù»ýÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Áªµó¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£