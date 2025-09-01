ドムドムハンバーガー限定♪スーパー戦隊バーガーでヒーロー体験

ドムドムハンバーガーから、期間限定の「スーパー戦隊バーガー」が2025年9月12日（金）より登場！秘密戦隊ゴレンジャーをイメージした5色の食材を使い、ダブルパティのボリューム感でヒーローの“強さ”を表現。見た目にも元気が出るカラフルなレッドバンズやブルーチェダーチーズ、ピンクトマトソースを組み合わせた遊び心いっぱいのバーガーです。

5色の食材でヒーローを再現

「スーパー戦隊バーガー」は、秘密戦隊ゴレンジャーをイメージしたカラフルな食材が魅力。

ジューシーなダブルパティに、色鮮やかなチーズやソース、レタスをプラス。見ているだけでも元気が湧く、遊び心あふれるバーガーです。

内容：アカレンジャー役 レッドバンズ/アオレンジャー役 ブルーチェダーチーズ/キレンジャー役 目玉焼き/モモレンジャー役 ピンクトマトソース（ハーブ入り）/ミドレンジャー役 レタス

価格・販売店舗と購入情報

価格は単品890円（税込）、セットは1,290円（税込）。

浅草花やしき店・市原ぞうの国店では単品販売のみです。全国のドムドムハンバーガー店舗で2025年9月12日（金）より販売開始。

※一部店舗（Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ）は除きます。

さらに、オンラインショップでは、どむぞうくんがゴレンジャーに変身したボールチェーンぬいぐるみ（5種）**も同日より販売開始。

(C)石森プロ・東映

ドムドムハンバーガーでヒーロー気分

ドムドムハンバーガーの「スーパー戦隊バーガー」は、ダブルパティの“強さ”とカラフルな食材の“遊び心”で秘密戦隊ゴレンジャーを表現。

単品890円、セット1,290円（税込）で、全国のドムドムハンバーガーにて9月12日より販売開始♡期間限定メニューなので、この機会に食べて、君もヒーロー気分を味わってみてください。