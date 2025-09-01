TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、妊娠中の日常を投稿しています。
 

中川翔子さんは「9月に突入しましたね！ということは、、もうすぐ双子に会えるってことだ、、！」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、中川翔子さんのお腹が、大きくなった様子が見て取れます。

続けて「人生が丸ごと一気に変わるんだなぁ　だけど先祖代々全員のメモリーがここにある　不思議で怖くてでも楽しみで　初めての気持ちです」と、記しました。
 


そして「いろんな身体の変化とか大変だったけど　胎動が尊くてはやくもさみしいきもち」と、綴りました。

中川翔子さんは「穏やかに過ごせてるから双子ありがとうね　名前決めないとな、、、」と、投稿。
 


続けて「今日は！ヨアジョンを食べました！」「念願の！大好きなフローズンヨーグルトとフルーツ、パリパリチョコ！オープンしたてで行列だから、さすがに行けないのでウーバーしちゃいました！　幸せ〜食べたかったよ！！」と、綴りました。
 


そして「あと双子からの命令？チーズパンが食べたくてしかたなかったから自分で米粉と豆腐で焼きました　米粉レシピってなんで太らないとか痩せたって書いてるの？絶対そんなことはないだろうと思いながら食べました」と、記しました。
 



更に「安静にしながらイラスト宿題頑張ってます！」「そしてもう内容知ってるし何回もみてるのに　幽白にハマってずっとみてて一話から60話まで来ました、笑　改めてめっちゃ面白い最高」「スーパーしかいかないのにメイク毎日してます　CHANELのル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュが欲しい　伊勢丹いきたい！けど安静に我慢かな」と、日常について綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】