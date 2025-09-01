西武は１日、終盤戦を戦う選手たちに向けオリジナルの応援メッセージ付き画像を作って送ることができる「オレの背中をおしてくれ！」企画を実施すると発表。一部のメッセージは９月２５日・日本ハム戦（ベルーナＤ）から、球団公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでおなじみの勝利のハイタッチ動画を撮影している選手用通路などに掲出される予定だ。

開幕前に地上波テレビで放送された「圧倒的至近距離」をテーマにしたＣＭや、ファン公募の中から選手本人が最終決定を行う「キャッチフレーズ企画」など、より選手を身近に感じられる企画を多く実施してきた西武の新企画。今企画は、スマートフォン向けの特設サイトから応援したい選手のフレームを選択し、選手の背中を押すようにデザインされた手形に２４文字以内で好きな応援メッセージを入力した後、自身の好きな画像と合成するとオリジナルの応援メッセージ付き画像を簡単に作成できるものとなっている。

さらに、９月１２日頃までに「＃オレの背中をおしてくれ」のハッシュタグをつけてＸ（旧ツイッター）、またはインスタグラムに投稿された一部のメッセージは、ベルーナドーム各所や、球団公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでおなじみの「選手と勝利のハイタッチ気分！」動画を撮影している選手用通路などに掲出される予定で、メッセージが直接選手の目に触れる可能性もある。また、「選手をおしています！」グッズも販売される予定だ。