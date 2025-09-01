【Beyond The Strand】 開催日：9月23日 時間：12時開場～13時開演、15時30分終了予定 会場：TOHO シネマズ六本木ヒルズ SCREEN7 参加方法：完全事前招待制（一部チケット販売あり） チケット料金：7,700円

コジマプロダクションは、最新情報発表会「Beyond The Strand」をTOHO シネマズ六本木ヒルズにて9月23日に開催する。

「Beyond The Strand」は、コジマプロダクションによる最新情報発表をメインに据えた、スシャルイベント。コジマプロダクション10周年を記念して開催され、最新プロジェクトの発表や、今後の展望についてのトークが行なわれる。

ゲームクリエイターの小島秀夫氏をはじめ、登壇ゲストにはゲーム分野のみならず、多彩な領域から豪華な顔ぶれが揃う。

本イベントは完全事前招待制となっているが、一部チケット販売があり、9月2日10時よりローソンチケットにて一般チケット抽選申込が開始される。

なお、ライブストリーミングも行なわれる予定で、詳細については後日発表予定としている。

□一般チケット抽選申込のページ

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved