日本テレビ「完全密着！２４時間テレビの裏側」が１日、放送され、８月３０日、３１日に行われた「２４時間テレビ４８」でチャリティーランナーとして１０５キロを完走したＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）に密着した様子が明かされた。

横山は３歳の時に両親が離婚。母親と暮らしていたが、５歳で再婚。６歳下と８歳下の異父弟ができたが、「（母親が）離婚する直前、オカンががんになってしまって。そんな中、オカンが入退院を繰り返すようになって…。弟たちが児童養護施設に入って…。どうしようもできなかった。どうすんねん…と」と同番組の取材に対し、複雑な生い立ちなどを明かしていた。

横山自身は中学を卒業後、家計を支えるために建設会社で働き、弟たちの生活費や学費を支援した。母は２０１５年に亡くなった。

３０日深夜（３１日未明）、右足に違和感が。「やばいですね。右足が。右足が重いです」と口にした横山。３１日午前５時すぎに２日目がスタートし、４４キロを過ぎると、下り坂で苦悶の表情に。右膝の裏側やふくらはぎが悲鳴をあげ始めていたという。

５０キロすぎの休憩では、右ひざから足首までをテーピング。すると、「俺が足痛いことバレてるん？」「分かってほしくない」と口にした後、「バレるわな…」とつぶやいた。

７５キロ地点では、頭から水をかぶり、歩くのがやっと、という満身創痍の状態に。途中、せき込むと、歩道脇のベンチに倒れ込むように座り、自ら「足、冷やしていいですか」と頼んだ。太ももが上がらなくなっていたことが明かされた。

１日目は弟たちの顔が何度も浮かんだと話した横山だが、ゴール直前の休憩ポイントでは、２日目は誰の顔が浮かんだか聞かれ、「いろんな人の顔が…、何回もオカンは出てきました」と涙をこらえるように話した。