2025年8月31日、劇場版「名探偵コナン」の26年最新作の新声優と特報映像が解禁され、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。

今年公開された劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）」は、興行収入146億円を突破。3年連続で100億円超える快挙を達成したが、早くも次回最新作の始動が明らかになった。

劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」の本編終了後に上映された26年公開予定の次回最新作の特報映像では、高速道路を疾走するバイクや白い羽根の描写に加え、毛利蘭（もうりらん）が「風の女神様…」とつぶやく場面があり、ファンの間では次回最新作の主要キャラクターが、神奈川県警の萩原千速（はぎわらちはや）になるのではないかと早くも話題を呼んでいた。

そしてこのほど、故・田中敦子さんに代わり、声優・沢城みゆきが新たに千速役を演じることが発表されると、あわせて劇場で限定上映されていた特報映像のブラッシュアップ版も解禁された。サブタイトルやストーリーの詳細については、今後の続報を待ちたいところである。

これを中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーが紹介すると、ネットユーザーからは「わあ！。来年の劇場版だ！」「速すぎ！。もう来年の予告が出てる」「予告だけで何十回も見返しちゃう」「予告が本当に素晴らしい。楽しみ！」「予告が良すぎて、もう公開が待ちきれない」「毎年作品を出せるなんて、劇場版『名探偵コナン』の制作チームは本当にすごい」とのコメントが寄せられた。

そのほか、「みゆき姉さん最高！」「うわ、沢城みゆきさんだ！」「新しい声優さんに期待してる」「主要キャラクターが萩原千速で沢城みゆきが声を担当するとかサプライズすぎる」「沢城みゆきさんの声はすごく特徴的だし、きっと萩原千速というキャラクターに新しい魂を吹き込んでくれると思う！田中敦子さんの名演は永遠に忘れられないけど、また違う感動があるはず」などと、沢城みゆきに期待を寄せる声も上がった。

また、「やっぱり警察学校組関連かな」「萩原千速が出るなら、きっとめちゃくちゃ面白い推理ショーになるはず」「萩原研二（はぎわらけんじ）と松田陣平（まつだじんぺい）も出てくるんじゃない？」「来年の劇場版の予告にワクワクさせられる！！。萩原千速はすごくドラマ性がありそうだし、沢城さんの声でさらに期待感マックス。今回のストーリーもまた頭脳戦でスリル満点になりそう。公開を待つしかない！」などと、次回最新作の登場キャラクターやストーリーについて考察するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）