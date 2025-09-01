聖飢魔IIとBABYMETALが激突 世紀の二夜『悪魔が来りてベビメタル』がKアリーナ横浜で開催
日本のハードロック／ヘヴィメタルを代表する聖飢魔IIとBABYMETALが対峙するスペシャルライブ『聖飢魔II vs BABYMETAL〜悪魔が来りてベビメタル』が、魔暦27年（2025年）8月30日と31日の2日間にわたり、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された。両日ともにチケットは即日完売。2万人規模の会場に、信者（聖飢魔IIファン）とTHE ONE（BABYMETALファン）が集結し、ハードロック／ヘヴィメタル史に残る“儀式”の目撃者となった。
【ライブ写真多数】激闘を終えた聖飢魔IIとBABYMETALの集合ショット
初日Day1『遭遇 -Encounter-』は、対決の幕開けを告げる映像からスタート。「勝者がこの世の支配者となるのか」とあおる演出に、会場全体が熱を帯びるなか、先攻として登場したのは聖飢魔II。「創世紀」「1999 Secret Object」「老害ロック」など、新旧の楽曲を織り交ぜながら重厚なステージを展開した。「アダムの林檎」では、「BABYMETAL Is Dead」と題した替え歌（「HMID」の替え歌）が挿入され、両バンドをよく知る観客からは笑いと歓声が入り混じる反応が起きた。
後攻のBABYMETALは、「BABYMETAL DEATH」から怒涛のスタート。「ヘドバンギャー!!」「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」といったライブ定番曲に加え、アルバム『METAL FORTH』収録のコラボ楽曲も披露され、ステージは次々と展開。「from me to u (feat. Poppy)」に続いては、「イジメ、ダメ、ゼッタイ」でデーモン閣下がサプライズで登場する一幕もあり、初日ラストは両者の対決ムードが最高潮に達した状態で幕を閉じた。
2日目Day2『衝撃 -Impact-』は、BABYMETALが先攻を務めた。ストーリームービーでは、デーモン閣下をオマージュした“メタルの神”が登場し、観客の熱を一気に引き上げる。「KON! KON! (feat. Bloodywood)」や「Song 3 (feat. Slaughter to Prevail)」など、前日と一部異なる楽曲構成で臨んだこの日も、BABYMETALはフルスロットルのパフォーマンスで会場を圧倒した。
続く聖飢魔IIは、再び「創世紀」で登場。「Kiss U Dead Or Alive」「Next Is The Best!」「蝋人形の館」などを披露し、バンドとしての重厚な世界観とともにライブを締めくくったかに見えたが、ラストにはサプライズが待っていた。両者によるコラボで「EL DORADO」が披露され、客席からは驚きと感嘆の拍手が送られた。
ライブの最後には、両者によるフラッグ交換の儀式も実施され、「勝敗ではなく共鳴」という形で、悪魔と神による二夜の“儀式”は終演を迎えた。
