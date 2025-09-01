USJ、ハリポタエリアに「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活！タイムターナーのスーベニアバケツも新登場
【女子旅プレス＝2025/09/01】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、9月1日の「バック・トゥ・ホグワーツ」を記念して、さまざまな特別イベントを開催する。
【写真】【USJハロウィーン】King Gnuが「ゾンビ・デ・ダンス」と初コラボ
9月1日は、世界中の「ハリー・ポッター」ファンが、新学期にホグワーツ魔法魔術学校へ戻る日として盛大に祝福する日。USJでも、ファンとともにこの特別な日を盛り上げるべく、期間限定の催しが次々と登場する。
まず「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に、同日より「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活。
ホグワーツ城の内部をじっくりと巡ることができる人気アトラクションで、ダンブルドア校長室や、しゃべる肖像画など、映画の世界がそのまま再現された壮大な空間に、多くのファンが朝から詰めかけ、魔法学校の生徒になりきって写真を撮るなど、非日常の体験を満喫していた。
また、エリアのエントランスには、悠然と蒸気を上げるホグワーツ特急が待機。車掌（コンダクター）が「バック・トゥ・ホグワーツ」限定の特別な挨拶で出迎えると、ファンたちは興奮しながら、陽気な車掌との交流を楽しんでいた。この特別な挨拶は、9月30日（火）まで体験可能だ。
また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」のホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちも「バック・トゥ・ホグワーツ」を一緒に祝福。「バック・トゥ・ホグワーツ！」という特別な声がけに加え、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフの4つの寮のシンボルがデザインされたオリジナルステッカーを、9月8日（月）までランダムで1枚配布する。
そして通常は2種類のみ販売されている4つの寮をイメージした特製チュリトスが、9月1日から9月3日（水）までの3日間限定で、全4種類同時に味わえる。さらに、時間を戻す魔法の道具「タイムターナー」のスーベニアバケツも9月1日（月）より新登場する。
今秋、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では「デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜」を実施。ヴォルデモートに忠誠を誓う闇の魔法使いであるデス・イーターが、ディメンターや巨大蜘蛛アクロマンチュラなどのマッピングに包まれたホグワーツ城を背に、ホグズミード村を徘徊。この恐怖から逃げ切れるか、運命は自分自身にかかっている。このイベントは9月5日（金）から11月3日（月）までの期間限定で開催される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C）J.K. Rowling.
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & （C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】
【写真】【USJハロウィーン】King Gnuが「ゾンビ・デ・ダンス」と初コラボ
◆ハロウィーンのパークの世界観を届ける動画公開
9月1日は、世界中の「ハリー・ポッター」ファンが、新学期にホグワーツ魔法魔術学校へ戻る日として盛大に祝福する日。USJでも、ファンとともにこの特別な日を盛り上げるべく、期間限定の催しが次々と登場する。
◆好評の「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活
まず「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に、同日より「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活。
ホグワーツ城の内部をじっくりと巡ることができる人気アトラクションで、ダンブルドア校長室や、しゃべる肖像画など、映画の世界がそのまま再現された壮大な空間に、多くのファンが朝から詰めかけ、魔法学校の生徒になりきって写真を撮るなど、非日常の体験を満喫していた。
また、エリアのエントランスには、悠然と蒸気を上げるホグワーツ特急が待機。車掌（コンダクター）が「バック・トゥ・ホグワーツ」限定の特別な挨拶で出迎えると、ファンたちは興奮しながら、陽気な車掌との交流を楽しんでいた。この特別な挨拶は、9月30日（火）まで体験可能だ。
◆魔法界を一層楽しめる期間限定の体験
また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」のホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちも「バック・トゥ・ホグワーツ」を一緒に祝福。「バック・トゥ・ホグワーツ！」という特別な声がけに加え、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフの4つの寮のシンボルがデザインされたオリジナルステッカーを、9月8日（月）までランダムで1枚配布する。
そして通常は2種類のみ販売されている4つの寮をイメージした特製チュリトスが、9月1日から9月3日（水）までの3日間限定で、全4種類同時に味わえる。さらに、時間を戻す魔法の道具「タイムターナー」のスーベニアバケツも9月1日（月）より新登場する。
◆この秋、闇の魔法使いがホグズミードに降臨
今秋、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では「デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜」を実施。ヴォルデモートに忠誠を誓う闇の魔法使いであるデス・イーターが、ディメンターや巨大蜘蛛アクロマンチュラなどのマッピングに包まれたホグワーツ城を背に、ホグズミード村を徘徊。この恐怖から逃げ切れるか、運命は自分自身にかかっている。このイベントは9月5日（金）から11月3日（月）までの期間限定で開催される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C）J.K. Rowling.
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & （C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】