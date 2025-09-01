¼«Ì±ÅÞ¤¬£²Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¿ÊÂà¡¢¼Ç¤¤Ê¤éÅÞ»ÍÌò¤¬Æ±Ä´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÊÀÐÇËÌÐÁíÍýÁíºÛ¡Ë¤Ï£²Æü¸á¸å¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç»²±¡ÁªÂçÇÔ¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁí³çÊ¸½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡ÊÍÂ¼¼£»Ò²ñÄ¹¡Ë¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÏÅö½é¡¢£¸·î£²£¹Æü¤ËÁí³ç°Æ¤òÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Ë¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ»¾µ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤Ï½¤Àµ¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤ËÄó¼¨¡£Î»¾µ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¼êÂ³¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡ÖÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤¬½¤Àµ°Æ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÁí²ñ¤ÏÊ¶µê¤¹¤ë¡£Á°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áí²ñ¸å¡¢¼Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤É¤¦È¯¸À¤µ¤ì¤ë¤«¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡Ë
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£±Æü¤Ë¿¹»³´´»öÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤é¤È¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢½¤Àµ¤·¤¿Êó¹ð½ñ°Æ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜÆâ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤¬ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤ò£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÉ½ÌÀ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï£±Æü¡¢¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö´íµ¡´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£»×¤¤¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»ÑÀª¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö²¾¤Ë¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Û¤«¤Î£´Ìò¤âÆ±Ä´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤È¸ò¾Ä¤·Ï¢Î©¤ËÆ°¤½Ð¤¹°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«¤é¼Ç¤¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¿¹»³´´»öÄ¹¤éÅÞ´´Éô¤Î¼Ç¤¤¬Áê¼¡¤²¤ÐÀÐÇË¼óÁê¤Î¿ÊÂàÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£