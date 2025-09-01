ＮＰＢ（日本野球機構）の中村勝彦事務局長は１日、都内で行われたプロ野球１２球団とＮＰＢによる理事会・実行委員会後、来季から拡大ベースの導入を検討していると明かした。本塁を除く各ベースのサイズが、約３８センチから約４センチ四方に大型化される。これによって盗塁数はどう変化するのだろうか。

ＭＬＢでは走者と守備側の接触軽減を目的に２３年から導入された。ピッチクロックやけん制回数の上限も設けられたことで成功率は右肩上がりの傾向を描いている。

メジャーではベースのサイズを３インチ（約７・６センチ）大きくしたことで、本塁から一塁、三塁から本塁間が３インチ（７・６センチ）、一、二塁間と二、三塁間は４・５インチ（１１・４センチ）短くなった。日本は４センチ四方の拡大ということで、メジャーほどの縮小感はないにしても、ベース間の距離は今までより短くなることは間違いない。

阪急・福本豊が１９７２年に樹立した盗塁のシーズン日本記録は驚異の１０６盗塁。翻って昨年のセ・リーグトップは阪神・近本の１９盗塁で、パ・リーグはソフトバンク・周東の４１盗塁だった。

今年もセ・リーグは近本が２７盗塁、パ・リーグは周東が３３盗塁でトップ。シーズン換算すれば近本は３２盗塁、周東は３９盗塁になる計算。２０００年代の最多盗塁数は阪神・赤星が２００４年にマークした６４盗塁だが、来季から拡大ベース導入となれば、各球団の盗塁数が増えると同時に、作戦面にも足を絡めるなどした変化が表れる可能性もある。