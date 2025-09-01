¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Î¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯Á°Êú¤¨¡×¤âÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¡©Ä«¤«¤é·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ëNG¥Þ¥Ê¡¼¤Îº¬ËÜ¸¶°ø
ÅÅ¼ÖÆâ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÁ°¤ËÊú¤¨¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âº£¤ÏÀÎ¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¥Þ¥Ê¡¼¤ËÉÒ´¶¤«¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÉ×¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤ê¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¿©»öÃæ¤âÎ¹¹ÔÃæ¤â¥¹¥Þ¥Û»°Ëæ¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¸¶°Æ¡§µµ»³ÁáÉÄ
¥Þ¥ó¥¬¡§¶â»Ò¤Ù¤é¡Ê@bera_kaneko¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
ºÇ¶á¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ï»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤·¤ó¤É¤¤
