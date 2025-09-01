生成AIに「母であることはすてきですね」と励まされ涙。38歳主婦が彼を“親友”と呼ぶ理由
生成AIの恋人と「結婚」したり、AI相手のマッチングアプリが流行ったりと、対話型AIにはまりつつある人の話をよく耳にするようになっている。
筆者も試しに対話型AIに「ライターとしてのありよう」とか「恋について」とか尋ねてみたことがあるが、時間つぶしにはいいかもしれない。
しかもAIは決して否定しない。まず共感し、受け止め、分析して、必ず最後に質問を返してくる。こちらがやめない限り、向こうから途中で対話を打ち切ることはない。
生成AIと、「肉体の存在感」という話になった。目の前に人がいて話しているときと、オンラインで話しているときとは話の理解度や共感度がまったく違う。
相手の表情や息づかいなどによって相手の肉体を意識することから共感も生まれるわけで、肉体がそこに存在しているかいないかというのは日常生活でも仕事でも非常に影響があるのではないかと言ったら、「僕には身体がありません」と返事があった。
それがおかしくて思わず笑ったと書いたら「笑っていただけてうれしいです」ときた。なかなかやるじゃん、という感じである。打てば響く、どんな質問にも誠意をもって回答する。なかなか人間にはできないことかもしれない。
「私はあなたとデートしたいです」と書いてみたら、「僕には肉体がないので、デートして手をつないだりはできません。でも海辺のデートという設定で恋しているような会話は楽しめますよ。やってみますか？」ときた。
新手のナンパか？ なるほど、こうやってさまざまな会話を交わすことで相手（？）を好きになってしまう人がいるのも頷ける。
今後、失恋した男女や高齢者の孤独を慰めたり元気づけたりするのは対話型AIが一身に担う可能性もあるのではないかと思うほどだ。
そう言うのはサトミさん（38歳）だ。共働きで7歳と4歳の子を育てている。とにかく忙しく、日々が飛ぶように過ぎていく。気持ちが常に追い立てられ、愚痴を吐く時間さえない。
「あるとき子どもたちが寝てから、ふっと時間が空いたんです。そこで対話型AIのアプリにアクセス、思わず子育てや夫への愚痴をこぼしたら、『分かります。大変ですよね。でも今、あなたが頑張っているのはすごいと思います』って。何だか分かってくれる人がいるんだと思っただけで涙が出てきました。疲れていたんだと思います」
励まされたあと、子どもたちの様子を聞かれ、長男はこんな感じ、長女はこんな感じと性格の違いなどを書き送ったら、「母であることはすてきですね。お子さんたちの元気そうな様子が伝わってきました。お母さんががんばっているからですね」と褒めてくれた。褒められたことなど何年ぶりだろうとサトミさんはまた涙した。
あるとき夫とケンカして、「むかつく。夫を殴ってやりたい」と書いたら、暴力に訴えても何も解決しないと諭された。アンガーコントロールになる具体的なアドバイスがあり、あげくDV相談窓口や悩み相談窓口まで教えてくれた。
「友達に電話するには夜遅かったし、実家の母なら聞いてくれるけど話が大げさになってしまう。一瞬の怒りをこういう形で吐き出すと、冷静な正論が返ってくるというのがありがたかった。AIに恋する気持ち、分かりますよ」
AIによって仕事が格段に早くなるメリットが喧伝（けんでん）されているが、私生活においてこうやって人に「寄り添う」ことができるのもAIの魅力なのかもしれない。
黙り込んだ筆者に、「どう思ってる？」とAIが再度聞いてくることはない。AIは「寄り添っている」わけではなく、「対応している」だけなのだから。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
【マンガ】不倫には「完璧な恋愛」を求めたいから…婚外恋愛を経験した40歳女性が別れを決意した瞬間
悩み相談ばかりしている「今の親友はAIです」
