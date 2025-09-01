“育ちがいい人”は瞬時にできる！ 食事中にカトラリーを落としてしまったときの「心地よい振る舞い」
誰かと食事をする際、せっかくなら気持ちのいい雰囲気をつくりたいもの。相手に不快感を与えないためにも「食事マナー」を知っておいて損はないでしょう。
今回はAll About編集部に寄せられたエピソードの中から、「カトラリーを落としてしまったとき」の体験談を紹介しつつ、All About 暮らしのマナーガイドの諏内えみが理想的な振る舞いについて解説します。
【納得しがたい】夫の食事マナー
「高級なお店でカトラリーを落としてしまい慌てて自分で拾いました。すみませーんと大きな声でスタッフを呼んだのですが、何もせずにじっとしておけばいい、と聞き恥ずかしかったです」（40代女性／福岡県）
高級料理店や格式あるレストランでは、まず慌てないことが大切です。無理にかがんで拾おうとすると、かえって動作が目立ち、お店の雰囲気を壊すことも考えられます。
スタッフを静かに呼び、「失礼しました。新しいものをお願いします」と一言添えれば十分。落ち着いた所作こそが、その場の雰囲気を保ち、同席者にも安心感を与えます。
一方、ファミリーレストランやカジュアルな飲食店では、対応は少し柔らかく考えてよいでしょう。周囲の目を強く気にする必要がなければ、手が届く範囲なら自身で拾って構いません。
急いでいなければ、スタッフが席に来た際に、「先ほど落としてしまったので、新しいものをいただけますか」と自然なタイミングでお願いすれば、お店にとっても負担にならず、場の雰囲気も乱れません。
つまり、シチュエーションに応じて自分の行動を切り替えられるかどうかが重要です。高級レストランでは慌てずスタッフに任せる、カジュアルなお店では自分で処理するのも選択肢の1つ。
そうした判断を瞬時にできる人こそが、“育ちがいい人Ⓡ”。場の格や雰囲気を尊重し、相手にもお店にも心地よさを残すことができますよ。
＜調査概要＞
食事マナーに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年5月12日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：84人、女性：163人、その他：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
▼諏内 えみプロフィール
「マナースクール EMI SUNAI」「親子・お受験作法教室 」代表。VIPアテンダント業務を経てスクールを設立。TPOに応じた実践的で好感度の高いマナーや立ち振る舞いをレクチャー。映画やドラマで俳優への所作指導やテレビ出演多数。著書に『「育ちがいい人」だけが知っていること』（ダイヤモンド社）などがある。
(文:諏内 えみ（暮らしのマナーガイド）)
