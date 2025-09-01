【INNISFREE】人気美容液1周年♡数量限定キットでレチノール×PDRN体験

韓国発の自然派ブランド「INNISFREE（イニスフリー）」から、大人気美容液『レチノール PDRN アドバンスド セラム』の発売1周年を記念した特別キットが登場します。美容誌やSNSでも話題を集め、わずか1年で25万本以上を売り上げた名品美容液。その魅力をより手軽に実感できるよう、ラインのトラベルサイズ化粧水とマスクをセットにしたお得なキットが、数量限定で発売されます。

レチノール×PDRNでかなえる毛穴レス印象肌

『レチノール PDRN アドバンスド セラム（販売名:RTP セラム）』は、3種のレチノール4とグリーンティーPDRN5を配合し、肌表面と角質層にWアプローチ。

キメを整えながら、うるおいとハリを与えることで、毛穴の目立ちにくいなめらかな肌印象*7へ導きます。

さらに、美容成分を80%以上配合した高濃度処方で、みずみずしいツヤ肌を叶えます。

数量限定♡1周年記念スキンケアルーティンセット

今回登場する「レチノール×PDRNスキンケア ルーティン セット」は、美容液現品1本（25mL）に加え、トラベルサイズの化粧水（25mL）と今年4月に登場したゲルマスク1枚がついた豪華な内容。

美容液1本分のお値段そのまま、4,400円（税込）で発売されます。肌と環境に配慮した低刺激処方*10で、初めてレチノールに挑戦したい方にもおすすめのキットです♪

*4 レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、メチレンジオキシケイヒ酸コジル（全て整肌成分）

*5 乳酸桿菌培養溶解質（保湿成分）

*7 キメが整った毛穴の目立ちにくい肌のこと

*10 低刺激テスト済/自社調べ（すべての人に刺激が起こらないというわけではありません）

今こそ試したい！限定キットでちゅるん肌へ

毛穴ケアや肌のハリ不足に悩む方にぴったりの『レチノール×PDRNライン』。発売からわずか1年でベストコスメ19冠を受賞するなど高い支持を集めています。

数量限定の「スキンケアルーティンセット」なら、美容液だけでなく化粧水やマスクも同時に体験でき、肌の変化を実感しやすいはず。

ぜひこの機会にINNISFREEの最新スキンケアで、ちゅるんと輝く理想の肌を手に入れてみてください。