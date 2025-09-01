SUPER EIGHTの横山裕（44）が1日放送の日本テレビ「完全密着!横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦!〜」（後9・00）に出演。完走を支えた“魔法の言葉”が明かされた。

横山は「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦し、走行距離105キロを見事完走した。

70キロ過ぎ、右膝が限界を迎えた。歩くこともままならず、思わず歩道脇のベンチに座り込んでしまった。幸い大事には至らず、次の休憩地点まで3キロの道のりを歩き始めた。

横山の横をピタリと寄り添うのは“完走請負人”のマラソントレーナー・中川修一さん。痛みで顔をゆがめながら歩く横山に「今の一歩一歩に集中」など声をかけ続けた。

そして「僕らはゴールしている絵しか見えてないので。安心してください。絶対に連れて行くんで」と言葉をかけられると、横山のペースが不思議と上がった。その後も、中川さんは隣で話し続け、ランナーを鼓舞する掛け声などで横山を支え続けていた。