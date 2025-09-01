世界的アクションスターのジャッキー・チェンさんが、映画『ベスト・キッド：レジェンズ』の公開初日となる8月29日と30日の2日間で、ハリウッド映画俳優としては日本最多となる合計11回の舞台挨拶を行いました。

8月30日にTOHOシネマズ日比谷で11回目となる舞台挨拶を迎えたジャッキーさん。拍手の中、笑顔で登場すると「全員古き友人です！ 忙しく世界中を回ってきたけど、昨日ようやく日本に来られました。今日ここにいるのが一番うれしいです！」と挨拶し「（舞台挨拶）11回は大変だったけど、皆さんと話せるのがうれしい。もう1回やっても大丈夫！」と元気な姿で挨拶しました。

ハリウッド映画俳優として日本最多となる11回の舞台挨拶を行ったジャッキーさん。イベントでは、もう1つの記録にも挑戦。これまで昭和と平成で日比谷に手形の刻印を残してきたジャッキーさんは、令和の時代にも手形を刻むこととなりました。

今回は“カンフーの形”で刻印をすることになり、その受け手としてお笑いタレント・ジャッキーちゃんが登場。ジャッキーちゃんが支える粘土板に向けて、ジャッキーさんが“カンフーの形”をきめ、昭和・平成・令和と3時代にわたり手形を残しました。

映画『ベスト・キッド：レジェンズ』（公開中）は、全世界で大ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズの最新作。1985年に日本で公開されたオリジナルの『ベスト・キッド』は、高校生ダニエル（ラルフ・マッチオさん）が、空手の達人ミヤギ先生と出会い、独特な修行方法で因縁の相手に勝利する姿が描かれ、2010年には、ジャッキーさんとウィル・スミスさんの息子ジェイデン・スミスさんでリメイク版が製作されました。

そして今回、オリジナル版で主役のカラテ・キッドを演じたラルフさんがスクリーンに復活し、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキーさんと初競演を果たしました。