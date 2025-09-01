◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦 ヤマハ４―１ホンダ熊本（１日・東京ドーム）

７年連続４６度目の出場のヤマハ（浜松市）は１回戦でホンダ熊本（大津町）を４―１で下した。２回にコーチ兼任の矢幡勇人外野手（３５）が、左越えの先制３ラン。投げてはエース左腕・佐藤廉（２６）が１４１球完投し、７安打１失点９奪三振の好投で勝利に貢献した。２年ぶりに初戦を突破し、４日の２回戦では大阪ガス（大阪市）と対戦する。

チームを勢いづかせる一撃だった。２回、２死二、三塁。直球を強振した矢幡の打球は、左翼席へと吸い込まれた。「（ボールが）真ん中に入ってくれたので。ちょっと上がりすぎたかなと思ったんですけど、そのまま落ちずに行ってくれた」と納得の表情だ。「いつまでも矢幡に頼るわけにはいかない」と公言し、チームの若返りを進める申原直樹監督（４６）も「すごいバッターだな、と思う。信頼してるし、やってくれると信じていました。感謝しています」とベテランの健在を喜んだ。

３点リードすると、エース・佐藤廉の投球もさえてきた。ストライク先行で相手に流れをつくらせない。８回にはソロ本塁打で１点を返されたが、その後は２者連続で奪三振に仕留めるなどで追加点を与えなかった。「予選が終わってからはここで勝つことだけを考えてきた」と佐藤廉。２次予選では３試合に先発し、３勝のうち２試合は完投した。第５代表決定戦では１失点で無四球完投し、勝利に貢献している。「今年は完投することを目標にしているので」。練習の最後にはいつも走ってから終える。血流を促し、翌日に疲れを残さないように心がけているという。

目標は１９９０年以来３５年ぶりの頂点だ。エースは「ここから勢いに乗って優勝したいです」。４日の大阪ガス戦も、もちろん完投して勝利に導くつもりだ。