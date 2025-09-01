¡Ö½õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤é½õ¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×ËÉºÒ¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»³ÆÃÏ¤Ç·±Îý ÃÏ¸µ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤é¤ÈÏ¢·È¤â ºÒ³²»þ¤Îµ®½Å¤ÊÎÏ¤Ë=ÀÅ²¬
9·î1Æü¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢½µËö¤«¤é³ÆÃÏ¤ÇÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¸áÁ°¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ3¤Ä¤Î¶è¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò°ì³ç¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤«·±Îý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÃæÌîÍ´²ð ÉÍ¾¾»ÔÄ¹¡ä¡Ö¼«Á³ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï½éÆ°¤¬½ÅÍ×¡£»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò¿×Â®Åª¤«¤ÄÅª³Î¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¡×
¡ãÂÞ°æ»Ô ¾å»³Íü¼«¼çÏ¢¹çËÉºÒÂâ À¾ÈøÀ¿»Ê ÂâÄ¹¡ä¡Ö¤ª¹ñÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÈïºÒ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï³§Ê¿Åù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢½õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤é½õ¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¾å»³Íü¤Ë¤¢¤ë»³Ì¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï8·î31Æü¡¢»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Î±³ØÀ¸¤é¤ÈÏ¢·È¤·¤¿·±Îý¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÂÞ°æ»ÔÆâ¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤Î7¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó6100¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ±³ØÀ¸¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¡ä¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤ªÅò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿å¤À¤È¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×
»²²Ã¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¦¤ëºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¸å¡¢¿æ¤½Ð¤·¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¼êÅö¤Æ¤äÉé½ý¼Ô¤Î±¿¤ÓÊý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Í¥Ñー¥ë½Ð¿È¤ÎÎ±³ØÀ¸¡ä¡ÖÈó¾ï¤Î¤È¤¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡ãÂÞ°æ»Ô Â¿Ê¸²½¶¦À¸¿ä¿Ê²Ý ÅÄÃæ¿Ìï ·¸Ä¹¡ä¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤âÍý²ò¤ò¾¯¤·¤Å¤Ä¤Ç¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢ËèÇ¯9·î1Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¸©¤ÎÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç2025Ç¯¤Ï10·î19Æü¤Ë¾ÆÄÅ»Ô¤ÈÆ£»Þ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
