CHAQLA.が10月1日、EP『覚命盤』をリリースする。同EP収録曲よりリード曲「ANTHEM」が9月12日に先行配信されるほか、ミュージックビデオが同日公開されることが決定した。なお、本日9月1日よりティザー映像が公開となっている。

「ANTHEM」はCHAQLA.の現在地が鮮烈に刻み込まれた楽曲であり、EP『覚命盤』の核を担うもの。この発表に伴って、新たなアーティスト写真が公開された。2023年の始動以降、ヴィジュアルアートロックを掲げて独自の存在感を示してきた彼らの最新アーティスト写真は、背景のペイントや装飾、建て込みに至るまでメンバー自身が手掛けたアーティスティックな仕上がりだ。

CHAQLA.は近年、自主企画フェス＜開眼万博＞や＜自由研究＞など、ファン参加型の仕掛けや、先輩や同世代バンドとの共演を重ねてきた。次なる舞台は、10月11日に浅草花劇場で開催されるワンマン公演＜芸達者＞だ。歴史ある会場で一夜限りのステージが繰り広げられる。

また、11月からは全7都市を巡るワンマンツアー＜CHAQLA. ONEMAN TOUR チャネリング＞がスタートする。“チャネリング＝交信”を冠したツアーのファンクラブ最速先行受付は9月1日12:00から。

▲ANNIE A(Vo)

▲kai(G)

▲鷹乃助(B)

▲Bikky(Dr)

■3rd EP『覚命盤』

2025年10月1日(水)発売

▼予約リンク

MAVERICK STORE：https://www.maverick-stores.com/chaqla/

タワーレコード：https://tower.jp/artist/6112962

▼収録曲

1 -起-

2 PLASMA

3 Revolution-365

4 Crush! my honey

5 ANTHEM

6 Spiritual story ■『覚命盤』リリース記念インストアイベント＜覚命懇親会＞

10月01日(水)18:00〜 エンタバアキバ

10月04日(土)18:00〜 タワーレコード池袋店

10月05日(日)18:00〜 タワーレコード渋谷店

10月13日(月/祝)12:00〜 タワーレコード新宿店

11月23日(日/祝)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店

11月30日(日)12:00〜 タワーレコード札幌パルコ店

12月12日(金)18:00〜 タワーレコード神戸店

12月15日(月)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店

詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_04/ ■『覚命盤』最速先行爆音視聴会＜第六感開発セミナー「チャクメイ」＞

9月24日(水) エンタバアキバ

open17:40 / start18:00

詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_01/

■＜劇場公演「芸達者」＞

10月11日(土) 東京・浅草花劇場

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 4,500円(税込 / ドリンク代別)

一般発売：9月13日(土)

https://eplus.jp/chaqla/

■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞

▼2025年

11月22日(土) 名古屋 HeartLand

open17:00 / start17:30

11月29日(土) 札幌 Crazy Monkey

open17:00 / start17:30

11月30日(日) 札幌 Crazy Monkey

open17:00 / start17:30

12月13日(土) 神戸 VARIT.

open17:00 / start17:30

12月14日(日) 大阪 OSAKA MUSE

open17:00 / start17:30

▼2026年

01月17日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd

open17:00 / start17:30

01月31日(土) 東京 WWW X

open16:45 / start17:30

▼チケット

前売：4,500円(税込)

当日：5,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

【オフィシャルFC「秘密結社攻撃的芸術狂愛倶楽部」先行】

受付期間：9月1日(月)12:00〜9月7日(日)23:59

https://chaqla-himituclub.fanpla.jp/

【一般先行発売】

受付期間：9月13日(土)12:00〜9月24日(水)23:59

https://eplus.jp/chaqla/

【一般発売】

受付開始：10年11日(土)10:00〜

https://eplus.jp/chaqla/

関連リンク

◆CHAQLA. オフィシャルサイト

◆CHAQLA. オフィシャルX

◆CHAQLA. オフィシャルYouTubeチャンネル

◆CHAQLA. オフィシャルFC「秘密結社攻撃的狂愛倶楽部」