CHAQLA.、EP『覚命盤』よりリード曲「ANTHEM」先行配信決定＋MVティザー公開
CHAQLA.が10月1日、EP『覚命盤』をリリースする。同EP収録曲よりリード曲「ANTHEM」が9月12日に先行配信されるほか、ミュージックビデオが同日公開されることが決定した。なお、本日9月1日よりティザー映像が公開となっている。
「ANTHEM」はCHAQLA.の現在地が鮮烈に刻み込まれた楽曲であり、EP『覚命盤』の核を担うもの。この発表に伴って、新たなアーティスト写真が公開された。2023年の始動以降、ヴィジュアルアートロックを掲げて独自の存在感を示してきた彼らの最新アーティスト写真は、背景のペイントや装飾、建て込みに至るまでメンバー自身が手掛けたアーティスティックな仕上がりだ。
CHAQLA.は近年、自主企画フェス＜開眼万博＞や＜自由研究＞など、ファン参加型の仕掛けや、先輩や同世代バンドとの共演を重ねてきた。次なる舞台は、10月11日に浅草花劇場で開催されるワンマン公演＜芸達者＞だ。歴史ある会場で一夜限りのステージが繰り広げられる。
また、11月からは全7都市を巡るワンマンツアー＜CHAQLA. ONEMAN TOUR チャネリング＞がスタートする。“チャネリング＝交信”を冠したツアーのファンクラブ最速先行受付は9月1日12:00から。
■「ANTHEM」先行配信
2025年9月12日(金)配信開始
▶ティザー映像
https://youtu.be/7fcon_xsknc
■3rd EP『覚命盤』
2025年10月1日(水)発売
▼予約リンク
MAVERICK STORE：https://www.maverick-stores.com/chaqla/
タワーレコード：https://tower.jp/artist/6112962
▼収録曲
1 -起-
2 PLASMA
3 Revolution-365
4 Crush! my honey
5 ANTHEM
6 Spiritual story
■『覚命盤』リリース記念インストアイベント＜覚命懇親会＞
10月01日(水)18:00〜 エンタバアキバ
10月04日(土)18:00〜 タワーレコード池袋店
10月05日(日)18:00〜 タワーレコード渋谷店
10月13日(月/祝)12:00〜 タワーレコード新宿店
11月23日(日/祝)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店
11月30日(日)12:00〜 タワーレコード札幌パルコ店
12月12日(金)18:00〜 タワーレコード神戸店
12月15日(月)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店
詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_04/
■『覚命盤』最速先行爆音視聴会＜第六感開発セミナー「チャクメイ」＞
9月24日(水) エンタバアキバ
open17:40 / start18:00
詳細：https://www.chaqla.com/news/250814_01/
■＜劇場公演「芸達者」＞
10月11日(土) 東京・浅草花劇場
open16:00 / start17:00
▼チケット
前売 4,500円(税込 / ドリンク代別)
一般発売：9月13日(土)
https://eplus.jp/chaqla/
■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞
▼2025年
11月22日(土) 名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30
11月29日(土) 札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
11月30日(日) 札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
12月13日(土) 神戸 VARIT.
open17:00 / start17:30
12月14日(日) 大阪 OSAKA MUSE
open17:00 / start17:30
▼2026年
01月17日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd
open17:00 / start17:30
01月31日(土) 東京 WWW X
open16:45 / start17:30
▼チケット
前売：4,500円(税込)
当日：5,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
【オフィシャルFC「秘密結社攻撃的芸術狂愛倶楽部」先行】
受付期間：9月1日(月)12:00〜9月7日(日)23:59
https://chaqla-himituclub.fanpla.jp/
【一般先行発売】
受付期間：9月13日(土)12:00〜9月24日(水)23:59
https://eplus.jp/chaqla/
【一般発売】
受付開始：10年11日(土)10:00〜
https://eplus.jp/chaqla/
