5G対応スマホ「Blackview SHARK 6」や4G対応タブレット「Blackview Tab 60 Pro」がAmazonにてセールで9月7日までお得に【PR】
中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは29日、アマゾン ジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において実施されているビッグセール「Amazon スマイルSALE」に合わせて5G対応Androidスマートフォン（スマホ）「Blackview SHARK 6」（ https://amazon.co.jp/dp/B0FHGQQCMJ ）や4G対応Androidタブレット「Blackview Tab 60 Pro」（ https://amazon.co.jp/dp/B0DY1FLZZB ）などを2025年9月7日（日）までセール価格にて販売するとお知らせしています。
＜Black SHARK 6＞
Blackview SHARK 6はDoke Electronicが展開する「Blackview」ブランドにおける新しい5G対応スマホで、6nmプロセスで製造されたUnisoc製チップセット（SoC）「T8100」を搭載し、マルチタスクやゲームプレイをスムーズに処理するのに十分な性能を備えつつ、コストパフォーマンスの高い製品に仕上がっています。また最新のAIエンジン「Doke AI」の搭載し、ChatGPTおよびDeepseek、Google Geminiといった複数の大規模言語モデル（LLM）を標準で利用できるようになっているとのこと。
主な仕様は約6.88インチHD+（720×1640ドット）IPS液晶ディスプレイや4GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、5000mAhバッテリー、急速充電（最大18W）、USB Type-C端子、約800万画素CMOSフロントカメラ、約1600万画素CMOSリアカメラ（＋約200万画素CMOS深度用カメラ）、Smart-K搭載BOXスピーカー、NFC Type A／B、FeliCa（おサイフケータイは非対応）、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BDS）など。
また8655.5mm2以上の熱放面積を備えた冷却システムを内蔵しているとのこと。さらに画面占有率は89.7％となっており、画面の周りの縁（ベゼル）は狭いデザインで、サイズは約171.05×77.66×8.45mm、質量は210.5g、本体色はファントムブラックおよびグラシアブルー、ミントグリーンの3色展開。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアル5Gに対応し、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「DokeOS 4.2」をプリインストールしています。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 3, 7, 8, 20, 19, 28A, 28B, 40, 41, 38
3G W-CDMA: Band I, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
＜Blackview Tab 60 Pro＞
Blackview Tab 60 ProはBlackviewブランドにおいて昨年に発売された手頃な価格帯でありながら日常的な利用やエンターテイメント用途に十分な性能を備えた10.1インチサイズのタブレットで、動画視聴やWebブラウジング、電子書籍閲覧などを主な目的とする場合にはとても高いコストパフォーマンスを発揮する魅力的な製品に仕上がってします。画面は約10.1インチHD+（1280×800ドット）IPS液晶を搭載し、画面占有率は79％となっており、サイズは約242.7×161.5×8.5mm、質量は543gとなっています。
主な仕様はUnisoc製チップセット（SoC）「T606」や8GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、7700mAhバッテリー、急速充電（最大10W）、USB Type-C端子、約500万画素CMOSフロントカメラ、約800万画素CMOSリアカメラ、デュアルBOXステレオスピーカー、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BDS）など。本体色はボルケーノグレーおよびサニースカイブルー、アルジーグリーンの3色展開。
またGoogleの映像コンテンツ向けセキュリティー規格「Widevine L1」に対応し、最もセキュリティレベルが高く、Netflix、Amazon Prime ビデオ、Disney+、Huluなどの主要プラットフォームでの1080P HDビデオ再生をサポートしているため、高画質で多くの映像コンテンツが楽しめるようになっています。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアル5Gに対応し、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「DokeOS 4.2」をプリインストールしています。
5G NR: -
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 26, 28AB, 38, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
記事執筆：memn0ck
