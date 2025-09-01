俳優の二宮和也さん（42）主演の映画『８番出口』が、公開から3日間での興行収入が9.5億円を突破したことを1日、配給元の東宝が発表しました。

映画は、2023年にインディーゲームクリエーターのKOTAKE CREATEさんが1人で制作し、累計販売本数190万本を突破したゲーム『８番出口』の実写映画化。二宮さんは、無限にループする地下通路で8番出口を求めて迷う主人公を演じます。

8月29日に公開されると、公開3日間での観客動員数が67万1840人、興行収入は9億5391万円を突破し、3日間の興行収入が2025年公開の実写映画で1位を獲得しました。（興行通信社調べ）

本作は、海外でも評価されていて、 5月に開催された第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション『ミッドナイト・スクリーニング部門』へ正式招待され、二宮さん、小松菜奈さん、川村元気監督が現地に。世界初上映されるとスタンディングオベーションが巻き起こったといいます。

さらに、トロント国際映画祭、釜山国際映画祭、シッチェス・カタロニア国際映画祭への公式出品が決定しているなど、国内だけでなく海外でも高く評価されています。

また、最新ポスタービジュアルも公開され、これまでのポスタービジュアルとは全く世界観の異なる、 “迷う男”と“少年”のシーンを切り取ったビジュアルとなっています。