放送作家でタレントの高田文夫（77）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演し、お笑いタレント有吉弘行（51）の大河ドラマ出演について感想を語った。

有吉は8月31日放送のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）に出演し、服部半蔵を演じた。松平定信（井上祐貴）に「江戸からの知らせによると、どうも田沼の一派が自らの米を差し出していると…」と神妙な面持ちで報告する、約20秒のシーンだった。

高田は8月29日放送の「ビバリー昼ズ」で、ゲスト出演した有吉と共演したばかり。オンエアでも大河の話題に花が咲いていた。「“大河ドラマ出るらしいな”って。“そうなんですよ。これで僕、演技開眼しますから”って言ってたの、有吉が」。有吉は自信満々だったという。

高田も大河の放送をチェック。「昨日見たんだよ。何だ、あれ？手紙を持って、ちゅちゅちゅちゅって廊下を走ってきて、“田沼意次様、ナントカナントカナントカ…”って言って、終わりだよ。何だ、あの芝居はよぉ！」と、出番の短さにズッコケたことをぶっちゃけた。

SNSには、短い出演時間ゆえの存在感を評価する声もあったが、高田は「俺、見つけたね。俺、割と“スティック”コレクターだから。3本目の棒を見つけたよ」と話し、“棒演技”と愛あるいじりを加えた。

高田が過去に棒演技と感じた芸人は2人いるという。「塙（宣之）から始まって。劇団スティック、作ったろ？棒読み大会。塙君だろ？それから、中華屋をやってた太田（光）。爆笑問題の太田。鍋の使い方、あれは棒だったからさ」。塙については「警視庁・捜査一課長」の刑事役、太田に関しては「それぞれの孤独のグルメ」で演じた中華料理店の店主役が、高田の目に留まったという。「そして現れたよ、有吉。この3人。スティック、3本集まったから」と、ユーモアあふれる表現で笑わせていた。