BE:FIRST、ボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』で披露した「Secret Garden」のパフォーマンス映像公開

BE:FIRSTが、最新曲「Secret Garden」のパフォーマンス映像をYouTubeで公開した。

■『THE LAST PIECE』Ep.10で「Secret Garden」をパフォーマンス

8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューン。

LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、BMSGが主催する『3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」』の課題曲にも起用されている。

今回、公開されたパフォーマンス映像は、8月28日に配信された『THE LAST PIECE』Ep.10「Go Beyond Dreams」にて披露されたもの。この回では「VSプロアーティスト審査」の模様が紹介され、BE:FIRSTが「Secret Garden」をパフォーマンス。

プロアーティストとして貫禄のあるステージを披露したBE:FIRSTをぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

