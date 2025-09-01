【MLB】ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）

【映像】山本由伸に三振→打者が一瞬見せた表情

8月31日（日本時間9月1日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックスの一戦で、ドジャース・山本由伸が奪った三振と、打者のリアクションが話題となっている。

7回表・ダイヤモンドバックスの攻撃。この回先頭の4番ブレイズ・アレクサンダーに対して山本は、初球、外へと投じた147km/hのカットボールでファウルを打たせてストライクを先行させると、続く2球目は、内角胸元いっぱいのところを突く154km/hの剛速球を投げ込み、アレクサンダーもこれに手が出ずカウント0-2と追い込むことに。そして注目の3球目、山本が内角低めのボールゾーンへと投じた“ストンと落ちる”148km/hのスプリットに、アレクサンダーは打ちにいくも空振り。

すると、3球三振に倒れたアレクサンダーは、あまりに山本の投球が完璧であったせいか、やれやれといった様子で苦笑しつつバッターボックスを後にすることとなった。こうした山本のあまりに見事な“3球三振”と、アレクサンダーが見せた凡退リアクションに、ファンからは「ヤバいw」「バッター笑ってるやんw」「感情おかしい」「そらそうなるわ」「完璧すぎるな」「こんなん打てないだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

打線が湿りがちで、このところ負けが込んでいるチーム事情にあって、この日の山本は7回・98球を投げて被安打4、奪三振10、失点1と、完璧な投球で試合を作り、勝利を呼び込むことに。勝ち星こそ突かなかったものの、連覇を狙う常勝球団のエースとして申し分ない働きを見せている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）