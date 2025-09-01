Å¾À¸¼Ô¤Ë½É¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡£µÔ¤²¤é¤ì¤ë±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ä¡©¡¿°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¥µ¥ìºÊ¡Ê6¡Ë
DVÉâµ¤É×¤ÎË½Áö¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¡£Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ìºÊ¤Ë¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤¬¡ª¡¿°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¥µ¥ìºÊ¡Ê1¡Ë
DVÉâµ¤É×¤È¤È¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥µ¥ìºÊ¡£°ÛÀ¤³¦¤Ç¤âµÔ¤²¤é¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë!?
µÁÍý²ÈÂ²¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉâµ¤É×¤«¤é¤ÏÀ¨»´¤ÊË½ÎÏ¡£¼«Âº¿´¤òÊ´¡¹¤ËºÕ¤«¤ì¤¿¥µ¥ìºÊ¤Ï¡¢É×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÄÉÆÍ»ö¸Î¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¾ì½ê¡£Ì¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¥µ¥ìºÊ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿É×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡Ä!?
¥é¥Î¥Ù¿Íµ¤ºî²È¡¦°½Â«²µ¤ÈÎø°¦Ì¡²è¤ÎÌ¾¼ê¡¦¼ò°æÈþ±©¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¥µ¥ìºÊ¤Ç¤¹¤¬¥¯¥ºÉ×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¼ò°æÈþ±©¡¢°½Â«²µ¡¿¡Ø°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¥µ¥ìºÊ¤Ç¤¹¤¬¥¯¥ºÉ×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù