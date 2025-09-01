ドラマ初出演でいきなり好演が話題「明日はもっと、いい日になる」今野百々菜、演じる上で活かされた入院経験「幼いながらも罪悪感を感じた」【注目の人物】
【モデルプレス＝2025/09/01】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回は、1日に放送されたフジテレビ系7月期の月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（毎週月曜21時〜21時54分）でドラマ初出演を果たし、好演が話題となった今野百々菜（こんの・ももな／14）にフィーチャーする。
【写真】月9でドラマ初出演ながらも熱演が話題の女優
本作は、海辺の児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を温かく描く完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。
第9話では13歳の橘柊果が虐待の相談所にやってくる。しかし事情を知って駆けつけた両親は虐待を否定。姉の菫玲（今野）に話を聞くと、菫玲は先天性の疾患で歩行に障がいがある障がい児で、柊果はきょうだいが病気や障がいを抱えている”きょうだい児”であることが判明する。
今野は本作でドラマ初出演ながらも、自分の障がいが原因で家族関係に亀裂が入るという難しい役柄を熱演し、注目が集まっている。
― 『明日はもっと、いい日になる』出演を聞いたときの気持ちを教えてください。
今野：出演が決まったときは本当に嬉しかったです。もちろん初出演で不安もありましたが、私が目指す女優像として「作品を見てくれた人の心に残る演技をしたい」という想いがあるので、この菫玲役が今野百々菜で良かったと思ってもらえるように、全力で頑張ろうという気持ちが大きかったです。
― 本作でドラマデビューを果たし、今野さん演じる菫玲は浜瀬市児童相談所に相談に行った柊果の姉で、先天性の疾患で歩行に障がいがあるという難しい役どころですが、難しかった点や苦労した点をお聞かせください。
今野：実際に車椅子に触るのも乗るのも今回が初めてだったので、事前にスタジオで練習を行いました。実際に乗ってみて、車椅子の左右に曲がるときの操作が1番難しかったです。しかし、芝居に入る前に実際に乗らせてもらったことで、菫玲の視線から見える景色や想いもより理解できた気がして、役に活かそうと思いました。
― 役作りで活かされたご自身の経験はありましたか？
今野：私が幼い頃に体調を崩して、お母さんが付き添い入院をしてくれたことがありました。そのとき、自分自身はお母さんが近くにいてくれて安心感がありましたが、姉とまだ赤ちゃんだった弟に寂しい思いをさせてしまっていることに、幼いながらも罪悪感を感じた記憶が残っています。この台本をいただいたときにそのときの経験を思い出したので、菫玲の想いと重なる部分を参考にしました。
― 本作には名だたる俳優や女優の方々が出演されていますが、現場での姿を見て刺激を受けた共演者の方はいますか？
今野：福原遥さんを始め、共演者の皆さんお一人おひとりから刺激を受け、たくさん学ぶことがありました。1つだけ具体的に挙げるのであれば、両親役の西原亜希さんと金子岳憲さんがお芝居中に私に対して向けてくださる目の奥に深い愛情を感じ、本当の両親のように感じることができました。そのおかげで、菫玲としてその場に生きることができたように思います。
― 共演者の方からの印象に残っているアドバイスや、嬉しかった言葉はありますか？
今野：クランクアップの日に共演者の皆さんに「また共演できたらいいね」と声をかけていただいたことがすごく嬉しかったですし、私もまた共演できるようにこれからも努力していきたいと思いました。
今野：小学生の頃からドラマや映画を観ることが大好きで、女優になりたいという夢ができて、勇気を出して自分から今の事務所に応募したのがきっかけです！
今野：好きな食べ物はカニといくら。苦手な食べ物はゆで卵と目玉焼き。
今野：優しくて面白い人！
今野：「経験は人生の引き出し」。小学生の頃の担任の先生がよく言っていた言葉です。様々な経験こそが人生を豊かにするという意味があるそうです。
今野：行動力の早さと、やると決めたことは全力で取り組むことです。
今野：「演技がとにかく上手くなりたい、努力おばけ」。自分でも少しオタクだなと思うくらい、演技をすることも考えることも大好きで「努力おばけ」はマネージャーさんがつけてくれました。
今野：間食を控えて、3食しっかりバランスよく食べること。
今野：本を読むこと。timelesz、HANA。
今野：初めてのドラマ出演！
今野：福原遥さん、榮倉奈々さん。
今野：お芝居です！
今野：英語がちょっと苦手で、もう少し頑張らないといけないと思っていること。
今野：私は小学生のときに友達関係で悩んでいて、学校が楽しいと思えなかった時期がありました。親にも先生にも相談できず悩んでいたとき、ドラマや映画をたくさん観るようになり、強くたくましく生きる主人公たちにいつも元気と勇気をもらっていました。
まずは自分自身が変わらないと何も変わらないことに気がついて、中学生の入学式で勇気を出して自分からクラスの友達に話しかけました！自分から勇気を出して行動したことがきっかけで今では心許せる大切な友達もできて楽しい中学校生活を送れています！
今野：次の目標は映画初出演です！いつかチャレンジしてみたいことは、アニメの声優です！
今野：私が大切にしていることは「自分なんかが」とか「どうせ」などネガティブに考えずにまずは挑戦してみること！目の前にある課題を全力でやること！自信がなくて不安なときこそ「私ならできる！大丈夫！絶対いける！」と自分で自分を信じてあげること！私はたまに声に出して言います。
(modelpress編集部)
2011年8月20日生まれ、愛知県出身。特技は歌とダンス。本作がドラマ初出演作となる。
