講義メモする学生は１割、本・新聞など読まない学生は２割…いずれも国語問題の正答率低く

東京大学の酒井邦嘉教授（言語脳科学）らの研究チームは１日、学生の読み書きに関する実態調査結果を発表した。

大学などの講義内容を記録しない学生が１割、本や新聞、雑誌いずれも普段読まない学生が２割に上った。いずれも国語の読解問題の成績が低い傾向が明らかになり、研究チームは「大学生らの日常として深刻な事態だ」と指摘している。

研究チームは３〜８月、１８〜２９歳の大学生と大学院生、短大生にアンケート調査を実施。１０６２人が回答した。

調査結果によると、講義内容をノートに書いたり、デジタル端末に専用ペンやキーボードで入力したりする「記録」をしていなかったのは１０７人。「可能な限り全て記録」するのは１８５人だった。残る７７０人は「特に印象に残った部分のみ」など、一部の記録にとどまった。

回答者の一部を対象に日本漢字能力検定協会の「文章読解・作成能力検定」準２級の問題を出した。その結果、講義内容を記録する学生の正答率は５７％だったのに対し、記録しない学生は３２％で大きく下回った。記録しない学生の正答率は「図や文章の内容をほとんど理解できていない」水準だという。

また、本や新聞、雑誌を普段読む学生と、全く読まない学生の正答率を比較した。読む学生は５６％、読まない学生は３９％だった。

読書などに費やす時間も尋ねた。紙の本を読む人は読書時間が１日あたり約４０分。一方、ＳＮＳやブログを読み物として読むと回答した人は約６０分だった。

酒井教授は「日常的なメモの取り方や読書習慣が文章の読解力や論理的な思考力に関係することが明確に示された。近年のデジタル機器の急速な普及により、手書きや読書の習慣が失われ、大きな問題を及ぼしている恐れがある」とする。