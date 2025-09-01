3日の予想天気図に「熱帯低気圧」現る

きょう(9月1日)午後7時現在、気象庁によりますと、あさって(3日)午前9時の予想天気図【画像①】では、フィリピンの東に新たな熱帯低気圧が発生する見込みです。

RSK山陽放送の宮本大句見(たくみ)気象予報士によりますと、きょう午後3時の時点【画像②】では、フィリピンの東には低圧部(周囲に比べて気圧が低くなっていて、中心がはっきりしない領域のこと)があり、次第に北上しています。





台風に発達する？今後の進路は？

3日(水)の天気図には、沖縄本島付近に台風のたまごである熱帯低気圧が予想されている状況だということです。

この低圧部、今後どうなるのでしょうか。



（宮本大句見 気象予報士）

「雨と風の予想【画像③～⑦】では、フィリピンの東にある反時計回りの渦が少しずつ北上していきます。このシミュレーションでは、渦の中心付近の風速があまり強くならず、あさって(3日)【画像④】以降は沖縄の南を西に進む見込みですが、台風になるかは不透明な状況となっています」



「ただ、そのほかのシミュレーションによっては週後半にかけて西日本に近づくものも見られます。発達や進路などの予想のブレ幅が大きいため、最新の情報に注意してください」

「熱帯じょう乱の進路に大きな影響を及ぼすのが、夏の高気圧である『太平洋高気圧』です。一般に太平洋高気圧は台風や熱帯低気圧にとって壁となるため、高気圧の縁を回って台風などが北上する傾向があります」



「現在も日本付近への張り出しが強い太平洋高気圧ですが、今後も勢力が強い予想となっており、熱帯じょう乱は西へ進む可能性があります」



「ただ、予想よりも強まらない場合は、日本付近へ近づくことも考えられます。週後半にかけては予想が大きく変わる可能性があるため、気を付けてください」

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑧～⑮】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。