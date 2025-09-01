¤¢¤Î¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©


Áð¸¶¤Ë¤¿¤¿¤º¤à°ì¿Í¤Î½÷À­¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿É÷·Ê²è¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡¢´ñÌ¯¤ÊÊÑ²½¤È¤Ï¡¿±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡Ê1¡Ë

¡Ö¥³¥ï¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢1ÇÕ¤ª¤´¤ê¤Þ¤¹¡×

Å¹¼ç¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥Ð¡¼¡Ø¥¸¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Ì¡Ù¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¥Í¥¿¤ò½¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Îî´¶¥¼¥í¤ÎµÓËÜ²È¡¦¥¨¥ß¡£

¡ÖÁÏºî¤è¤ê¤â¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¼ÂÏÃ¥Û¥é¡¼·Ï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ð¡¼Å¹Æâ¤Ë¤â²ø°Û¤¬µ¯¤­»Ï¤á¤Æ¡Ä!?

ÏÃÂê¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥Û¥é¡¼¡Ø±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç1¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¸¶ºî¡áÊæ²Ê¥¨¥ß¡¢Ì¡²è¡á¶á¸¶¤Î½ñÀÒ¡Ø±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¡¦»ö·ï¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ë¤ÏÉÝ¤¤ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï±ÜÍ÷¤ò¤ªÈò¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿


²þ¤á¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦


ÎÉ¤¤Êý¤¬·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í


¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©


È¿±þ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ä


¤¢¤Î¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©


¤°¡Ä


¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿²¤Æ¤¿¡©


¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÃ¯¤«¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤«¤â


¡Ä¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤±¡©


ºî¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í


