ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¦¥½¤Ä¤ÃË¡Ä±£¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤È¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤¤¿Í¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¤¦¤½¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤äº¾µ½Èï³²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾È½¤À¤±¤Ç¿Í¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉÝ¤µ¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥º(@suzu.pei)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡Ø¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÙÂè42ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¤¿Í¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¡¢¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤òºÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇí¤¬¤µ¤ìÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥³¥È¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥ß¥«¤Ï¡¢Í§¿Í¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¥Þ¥³¥È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½çÄ´¤ËÆü¡¹¤Ï²á¤®¡¢¥ß¥«¤Ï¥Þ¥³¥È¤ÈÈ¾Æ±À³À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ðー¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥³¥È¤ÎºÊ¤òÌ¾¾è¤ë½÷À¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥³¥È¤Ï¡Ä¡£
©suzu.pei
¥Þ¥³¥È¤ÎËÜÅö¤Î´é¤Ë¡¢¥ß¥«¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿ÀäË¾´¶¤äÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë