【郵便局】『大長編ドラえもん』アイテムは楽しく、使い勝手バツグン！
『映画ドラえもん』シリーズ45周年を記念し、『大長編ドラえもん』グッズが2025年9月1日（月）より、日本郵便が運営する「郵便局のネットショップ」にて受注販売を開始した。
＞＞＞郵便局『大長編ドラえもん』アイテムをチェック！（写真29点）
このたび販売されるアイテムのラインナップは、すこしべんりなトラベルグッズ4種と、おうちでも大長編の世界観を味わえる食器グッズが2種。
『大長編ドラえもん のび太の大魔境』『大長編ドラえもん のび太の魔界大冒険』『大長編ドラえもん のび太と雲の王国』『大長編ドラえもん のび太と鉄人兵団』『大長編ドラえもん のび太の日本誕生』の5作品からのアイテムとなる。
トラベルグッズは、普段の生活にも役立つアイテム揃い。
『大長編ドラえもん のび太の大魔境』キャリーオンバッグは、キャリーバーに取り付け可能、140gと軽量なので重さが気になる旅行にも最適。ポーチのように収納しておけるので、旅行で荷物が増えた時に役立つのはもちろん、普段の買い物にも重宝しそう。
また、『大長編ドラえもん のび太の日本誕生』に登場する「畑のレストラン」を模した食器がどんぶりサイズで登場。作中でジャイアンが注文した「カツ丼」、しずかちゃんが希望した「スパゲッティー」などを作って入れれば、蓋を開けるときのドキドキを味わえそうだ。
ぜひこの機会に特別なアイテムをそろえてみては。
（C）Fujiko-Pro
