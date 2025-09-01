グラドルの“Tバックティッシュ占い”に爆笑！さや香のパートナーとなる女性タレントを探せ：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月30日（土）放送は、「さや香の懐刀オーディション」。さや香（石井、新山）のパートナーとなる女性タレントを探す！…はずが、衝撃の逸材だらけで大混乱！？
有吉弘行にとってのみちょぱ、千鳥やかまいたちにとっての渋谷凪咲など、テレビスターにとっては“懐刀”となるデキる女性タレントが欠かせない！“地上波で売れたい”と公言するさや香のため、パートナーとなる女性タレントを探す。
ちなみに、当番組アシスタントの朝日奈央は劇団ひとりや“ザキヤマ”こと山崎弘也（アンタッチャブル）との共演が多い。劇団ひとりは「朝日は俺たちのものだから」としっかりガード。
さや香の“懐刀”候補はグラビアアイドル4名。ふわふわHカップ“池田ゆうな”、死ぬこと以外NGなし“のののん”、股下87cm＆アルツハイマーの研究を行う薬学部の大学院生でもある“新田ゆう”、“ゆるふわTバック隊長”＆公認会計士の資格を取得し“Tバック会計士”を目指す“まいてぃ”。オーディションでは、それぞれ特技を披露してもらう。
池田の特技は「伝統芸能×誇張モノマネ」。鼻の穴に100円玉を入れて“どじょうすくい”をしながら、誇張したダイアン津田や江頭2：50のモノマネを披露するが、スタジオは微妙な空気に…。
キケンすぎる特技に「自分に刺さるって、この懐刀」と新山。
のののんの特技は「悲しい実話をポップに紹介」。はっぱ隊とアキラ100％をオマージュしたという裸芸を披露するが…
あまりの豹変ぶりに、石井も「バケモンやん」と驚き立ち上がる。「食われるて。俺らのこと記憶に残らへん」と、全部持っていかれそう！？
新田の特技は「ちょっとえっちなギャグ」。芸人による自宅ロケの際、大人のおもちゃが見つかったことで「バレちゃったから出していこう」と開き直ったそう。“地上波にちょうどいいえっちなギャグ”が出来るとのことで、早速、披露するが…
さや香の2人は「いけるわけないやん！」と地上波完全NG！
まいてぃの特技は「Tバックティッシュ占い」。さや香がM-1に出る・出ないを占うのだが…予想外のティッシュの使い方にスタジオ爆笑！劇団ひとりも占ってもらい、さらなる大爆笑の結果に！？
さらに、自分が公認会計士になれるかどうかも占うことに。衝撃の結果が！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で！
