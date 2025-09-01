※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝。それでも白田さんは、仕事をしながら連絡係をやる大変さを涙ながらに訴える。さらに白田さんが「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と疑問視すると、黒木さんは「いい加減にして！」とブチギレ。「他のママたちにも、『白田さんは面倒な係は専業主婦がやれと思ってる』と説明するから」と突き放して…。