¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤È¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤Î£Ò£Ù£Ï£Ë£É¤³¤ÈÇÐÍ¥¡¦»°»³Î¿µ±¤Î·ëº§¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼ñÎ¤¤È»°»³¤ÏÀè·î£²£¹Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤ÈÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Í¡¢¤¢¤Î¡¢¤ä¤á¤È¤±¼ñÎ¤¡Á¡£¤ä¤á¤È¤±¤ªÁ°¡¢¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ð¥¤ÅÛ¤È·ëº§¡£¹Í¤¨Ä¾¤»¡ª¡×¤È»°»³¤Îº§Ìó¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤Û¤¸¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤È·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡Ö³°Ìî¤Ë¤ä¤¤¤ä¤¤¸À¤ï¤ì¤ë½ã°¦¤ÎÊý¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ä¤í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ëº§¤·¤¿°Ê¾å¤Í¡¢½ã°¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤è¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¤É¤ó¤À¤±¡Ø¤ä¤á¤È¤±¡Ù¤È¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡£ËÜ¿Í¤é¤È¡¢´Ø·¸²ÈÂ²¤¬ÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤ó¤Í¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤í¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¹¬¤»¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¤Í¤ó¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£