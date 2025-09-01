秋元康氏総合プロデュースのデジタル声優アイドルグループ「22/7」が1日、公式サイトを更新。体調不良のため、一定期間、活動を休止しているメンバー・四条月の活動終了を発表した。

今年6月に体調不良により一定期間活動を休止すると発表していた四条について「22/7メンバーの四条月ですが、体調不良が続き一定期間のお休みをいただいておりましたが、本人とも慎重に話し合いを重ねた結果、この先、長期的にグループでの活動を続けていくことは難しいという判断に至りました」とした。

そのため「この状況を鑑み、四条月は、舞台「女王旋律」への参加を持ちまして、バズウェーブ合同会社との契約を終了し、22/7の活動を終了させていただくことになりました」と同グループでの活動を終了すると発表した。

そして「活動終了までの間、グループ活動への参加はございませんが、念願の舞台への出演を誠心誠意努めさせていただきます」とし「突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、これまで四条月を応援してくださった皆様へ心より感謝申し上げます。何卒ご理解の上、最後まで四条月への温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」としている。