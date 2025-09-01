※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われた草太は離婚寸前まで追い込まれますが、芹の夫・蓮斗の指摘で、不適切な関係にあったのは藤枝であることが発覚。芹に貢いで借金を抱えた藤枝は弁護士も雇えず、蓮斗に謝罪しますが、慰謝料の減額は認められませんでした。関係を持ったことを後悔していた芹。もともと藤枝の結婚を知り、「おもしろくなーい」と口にしたことをきっかけに、ふたりは定期的に密会する仲になりました。藤枝は高価な贈り物やデート代を負担し、芹は「夫よりマシ！」と考えていました。やがて芹は、本来なら応じるべきでない写真撮影にも応じてしまい、ふたりの関係には次第に緊張感が薄れ、油断が生まれていくのでした。



■好きでもない相手との関係なんて早く終わらせるべきだった…！

■せめて藤枝の妻にさえバレなければ…！■今のところバレてはいなそうだけど…別に好きでもなんでもなかったけれど、「可愛い」「綺麗」と褒められるのは心地よく、プレゼントまでくれる藤枝との関係は、芹にとってただの遊びのつもりでした。だからこそ、もっと早くから警戒しておくべきだったと、今になって後悔しています。さらに藤枝が「愛し合っている」と本気で思い込んでいることにはゾッとし、借金までして関係を続けようとしていたことにも呆れるばかり。それでも今は、そんな感情よりも“藤枝の妻にバレないこと”が最優先。まだ気づかれていないようですが、内容証明が届くまでに1週間ほどかかると聞き、藤枝は念のため有休を取ることにしたようですが…。(スズ)