º£Ç¯6·î¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤Ç20Âå½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀ­¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢59ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»ÔÊ¿Åç¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê59¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ïº£Ç¯6·î24Æü¸á¸å1»þº¢¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î·úÊªÆâ¤ÇÌµÅ¹ÊÞ·¿À­É÷Â¯Å¹¤Î20Âå¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢À­Åª¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤Ë½Ö»þ¤Î¤³¤È¤ÇÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢À­¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½÷À­¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¡ÖµÒ¤È½÷¤Î»Ò¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£