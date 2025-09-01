¡Ö¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë¡Ä¡×Ìë¤ÎÏ©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå½÷À¤Îç½Éô¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç41ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇÃË¤òÆÃÄê¡¡¿·³ã¡¦Ãæ±û¶è
º£Ç¯8·îÌë¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå½÷À¤Îç½Éô¤ò¤µ¤ï¤êÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç41ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÀ¾ËÙÁ°ÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï8·î17Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¸ÅÄ®ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå½÷À¤Îç½Éô¤òÉþ¤Î¾å¤«¤é¿¨¤ê¡¢¤½¤Î¸åÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤«¤é·Ù»¡¤Ë¡ÖÊâ¹ÔÃæ¤Ë¸å¤í¤«¤é¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤«¤éç½Éô¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢ÃË¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤äÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£