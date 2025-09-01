【#キャバクラで働く理由】「命を絶つことだけはしないでほしい」母からの言葉 新卒2年目で突然クビ＆恋人の浮気発覚で10キロ減…壮絶過去を乗り越えた方法とは？──東京上野・ゆうか
【モデルプレス＝2025/09/01】東京・上野「Club蓮 上野」に勤務するゆうか。大学卒業後は会社員として働いていたが、新卒2年目のときに突然退職を余儀なくされた。さらに次の日には恋人の浮気が発覚。絶望していたときに支えてくれた家族への想いを語る。
【写真】母から「命を絶つことだけはしないでほしい」と言われた美人キャバ嬢
大学卒業後は人材系の広告会社で働いていたが「コロナの影響で新卒2年目で切られました」と退職することになったゆうか。「いきなり『今月いっぱいで』と言われました」と突然のことだったといい、「コロナ禍で採用を止める会社も多くて『どうしたらいいんだろう』と不安でした」と当時の心境を吐露する。
さらにその1日後には2年間付き合っていた恋人の浮気が発覚。「本当にどん底でした。食べ物が喉を通らなくて2〜3週間で10キロ近く痩せてしまって」と辛い出来事が連続。「両親にも心配をかけてしまって、母に『お願いだから自分で命を絶つことだけはしないでほしい』と言わせてしまうくらいの状態でした」と壮絶な経験を告白した。数ヶ月病院にも通って療養し、前向きな気持ちになれたタイミングで「色々始めてみよう」と興味があったライブ配信をすることに。
その後2年間ライバー1本で活動していたが、コロナ禍が落ち着いて娯楽などの様々な制限が解除されたため「全盛期に比べたらリスナーさんが減ってきた」と不安を抱えた。そんなときにスカウトされ、夜の世界に飛び込むことになり、最初は六本木に挑戦。その後「Club蓮 上野」に移籍し「六本木に引けを取らないくらい客層が良いです」と魅力を語る。
壮絶な過去を経験したゆうかに乗り越えた方法を聞くと「周りのみんなのおかげで前向きになれました。当時は親にすごく心配をかけてしまったし、友達もご飯誘ってくれたり電話で話を聞いてくれたり、たくさん支えてもらいました」と周りの力が大きかったという。
今後の目標は心配をかけてしまった両親へ親孝行していくこと。「1番は孫の顔を見せてあげることだと思います」と話したが、現在はまだ結婚、出産を考えられないため、「次にできることを考えたときに一緒にいる時間を増やすことだなと思いました」と箱根旅行に連れて行ったり、誕生日に贈り物をしたりしている。「両親に何かあったときに後悔しないためにというのが大きいです」と想いを明かし「親孝行というのを形としてできているのは今の仕事のおかげだと思っているので、そういう部分で少しでも安心してもらえたらな」と家族を第一に考えている。
会社を突然クビになり、恋人の裏切りにも遭ったという壮絶な過去を経験したゆうかさん。誰もが絶望してしまうような状況から立ち直ることができたのは、「命を絶つことだけはしないでほしい」と語る母の言葉と、支え続けてくれた家族や友人の存在があったからだ。自身の辛い経験をバネに、仕事を通じて大切な家族を想い、行動に移す彼女の姿は、多くの人々の心を打つだろう。（modelpress編集部）
