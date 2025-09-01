SKY-HI、ソロとして1年半ぶり「CDTV」出演決定 「THE LAST PIECE」テーマソングを最終審査メンバーと披露
【モデルプレス＝2025/09/01】TBSでは、9月8日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を2時間にわたって放送。アーティスト・プロデューサーとして活動するSKY-HIが、ソロとして1年半ぶりに登場することが発表された。
【写真】BMSG新オーディション6次審査通過者
SKY-HIは、自身がCEOを務めるBMSGとTBSによる、BMSG3組目となるボーイズグループ結成へ向けた話題のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」のテーマソングに決定している「At The Last」を最終審査のメンバーとパフォーマンスする。
さらに、『CDTV』の放送を開始した1993年からランキング1位を獲得した曲だけを凝縮して一気見せする特別企画「CDTV32年間1位の曲だけSP」を放送。子どもから大人まで全世代が楽しめる、なつかしの名曲から最新曲までヒットソングが盛りだくさんとなる。（modelpress編集部）
SKY-HI「At The Last」
◆出演アーティスト・楽曲一覧
