¥Ý¥ó¥É¤ËÇãÌá¤·¡¢ÂÐ¥æー¥í¤ÇÃÍ¤òÌá¤¹¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò£±£¹£¹¡¥£±£¸¶áÊÕ¤Ë¹¹¿·¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸á¸å¡¢Á´ÈÌ¤ËÆ°°ÕÇö¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥É¤Ë¤ÏÂÐ¥æー¥í¤Ç¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8655ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè½µËö£Î£Ù½ªÃÍ¿ä¼ô¤Ø¤ÈÌá¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï199.18¥ì¥Ù¥ë¤È¾®Éý¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï0.3530ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
EUR/GBP¡¡0.8656GBP/JPY¡¡199.16¡¡GBPP/USD¡¡1.3530
