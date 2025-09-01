¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£·¡¥£±£³±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£·¡¥£±£³±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:47¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ147.21¡¡¹âÃÍ147.38¡¡°ÂÃÍ146.79
148.05¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
147.72¡¡Äñ¹³2
147.46¡¡Äñ¹³1
147.13¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.87¡¡»Ù»ý1
146.54¡¡»Ù»ý2
146.28¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ172.36¡¡¹âÃÍ172.55¡¡°ÂÃÍ171.80
173.42¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
172.99¡¡Äñ¹³2
172.67¡¡Äñ¹³1
172.24¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.92¡¡»Ù»ý1
171.49¡¡»Ù»ý2
171.17¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ199.16¡¡¹âÃÍ199.19¡¡°ÂÃÍ198.37
200.26¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
199.73¡¡Äñ¹³2
199.44¡¡Äñ¹³1
198.91¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.62¡¡»Ù»ý1
198.09¡¡»Ù»ý2
197.80¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:47¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ147.21¡¡¹âÃÍ147.38¡¡°ÂÃÍ146.79
148.05¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
147.72¡¡Äñ¹³2
147.46¡¡Äñ¹³1
147.13¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.87¡¡»Ù»ý1
146.54¡¡»Ù»ý2
146.28¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ172.36¡¡¹âÃÍ172.55¡¡°ÂÃÍ171.80
173.42¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
172.99¡¡Äñ¹³2
172.67¡¡Äñ¹³1
172.24¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.92¡¡»Ù»ý1
171.49¡¡»Ù»ý2
171.17¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ199.16¡¡¹âÃÍ199.19¡¡°ÂÃÍ198.37
200.26¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
199.73¡¡Äñ¹³2
199.44¡¡Äñ¹³1
198.91¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.62¡¡»Ù»ý1
198.09¡¡»Ù»ý2
197.80¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯