放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が1日、BSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、トランプ米大統領の健康不安説について自身の見解を語った。

今年の就任後、連日のようにその言動が注目されてきたトランプ氏だが、8月末には4日間、公の場に姿を現さず、米国内をザワつかせた。

デーブ氏は「最近ですと、手のあざのようなものをメークで隠して。あと、歩き方が大丈夫かなという、不安定に見えるところが相次いでいて」と、トランプ氏の健康状態に関する報道に言及。「トランプほど行動が目立つ人がいないんですよ。いちいちいろんなことをやっているのに、4日間ほど姿がなかったんですよ。ただ79歳ですから。多少、体調が悪くなってもおかしくないんですけど、みんなもしかしたら深刻ではないかということで」とも話した。

そんな中、ようやくトランプ氏の近況が報じられたのは、8月30日。デーブ氏は「この間の土曜日は、孫と一緒にゴルフに行ったので、大丈夫なんじゃないか」と説明した。

元気そのものに見えたトランプ氏の、突然の雲隠れに、デーブ氏は「死亡説まで出たんです」と暴露。「もちろんうわさなんですけど。それが良くないので、つい最近…」と前置きし、9月1日にトランプ氏が自身のSNSに投稿したメッセージを紹介した。「こんなに気分のいいことは人生にないよ。それに、（ワシントン）DCは犯罪ゼロの地域だ」と、不安説を一掃するような内容だった。

デーブ氏は「自分のSNSでやったわけだから、大丈夫だと思う。もちろん体調が悪かったらゴルフには行かないのでということもあるんですけど」と、健康不安説に否定的。「ゴルフも毎日のようにやっているし、ジャンクフードくらいしか食べてないから、健康は健康だと思いますけどね」と、笑って推測していた。