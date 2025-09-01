¡Ø¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¡¢¼ã¼Ô¤¬¼çÌò¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¡Ä2025Ç¯ÃíÌÜ¤Î´Ú¥É¥é¡õ±Ç²è¤ò¸ì¤ë
MÀ¤Âå¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦K-POP¤æ¤ê¤³¤È¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎZÀ¤ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤ë¤Ã¤ÈËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÚK-POP¤æ¤ê¤³¤Î¾Â¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¡Û¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡Ê°Ê²¼¡¢ÌðÌî¡Ë¡§ º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
K-POP¤æ¤ê¤³¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤ê¤³¡Ë¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÌðÌî¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¤â¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© 6·î¤«¤éNetflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Þ¤·¤¿¡ª ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï³¤³°À©ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆÃÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾¯¡¹¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ï²¦Æ»¤Ç¤¢¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢K-POP¤Î¶Ê¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¬»É·ãÅª¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£BTS¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤æ¤ê¤³¡§¼Â¤Ï¡¢»ä¤âºÇ½é¤Î¿ôÊ¬´Ö¤ÏÆÈÆÃ¤Ê³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡¢¤³¤ì¤¬³¤³°¤Ç¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ó¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤äµ»ö¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¿Íµ¤¤è¤ê°ìÊâÃÙ¤ì¤ÆÇÈ¤¬Íè¤¿Í×°ø¤Ï¤¢¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡© ¤È¼Ù¿ä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊª¸ì¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¸ø³«¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Netflix¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢·àÃæ¤Î²Í¶õK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Î¤¦·àÃæ²Î¤¬ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡ÖHot 100¡×1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ê¤È¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤æ¤ê¤³¡§¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬²Î¤¦¡ØGolden¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×1°Ì¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØGolden¡Ù°Ê³°¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤â³Æ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÊóÆ»¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«»Ï¤á¤Æ10Ê¬´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤¦¤ó¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸¶ºî±Ç²è¤Ê¤É·àÃæ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤¬Æþ¤ëºîÉÊ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢K-POP¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±Ç²è¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤âÂ¿¿ô»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡ÙºîÉÊ¾ðÊó¡Û¡¦2025Ç¯6·î¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿NetflixÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è
¡¦3¿ÍÁÈK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬ÈëÌ©¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ
¡¦¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÎÅ¨Ìò¡¢¥Ç¡¼¥â¥óÂ¦¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¸¥ã¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¦¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã
¡¦²»³Ú¤ÏÃøÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎTEDDY¤òÃæ¿´¤ËK-POP¶È³¦¤ÎÉÒÏÓ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»²²Ã
¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¦·àÃæ²Î¡ØTakedown¡Ù¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏTWICE¤Î¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥¸¥Ò¥ç¡¢¥Á¥§¥è¥ó
ÌðÌî¡§°ìÂÎ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¥¸¥Ì¤ÎÀ¼¡Ê¢¨±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ÒÆâ¤ª¸«¹ç¤¤¡Ù¤ÏÈà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¯¥¹¤Ã¤È¤µ¤»¤ë»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ÅÂå¤Î°Ëâ¤Î²¦¤Ï¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬À¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£½ê¡¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊK-POPºîÉÊ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£K-POP¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç¹Í»¡¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Î¹¥¤¤ÊTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ONCE¡ÊTWICE¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤µ¤ó¡¢¥¸¥Ò¥ç¤µ¤ó¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡ØTakedown¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·àÃæ²Î¤¬¤É¤ì¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹Åê¹Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤æ¤ê¤³¡§´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡£BLACKPINK¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤TEDDY¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëTHE BLACK LABEL¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇBTS¤äTWICE¤Î¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî¶Ê²È¡¦Lindgren¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£¥á¥¤¥ó¶Ê¡ØGolden¡Ù¤Îºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢aespa¤Î¡ØArmageddon¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿EJAE¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¸µ¡¹SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤Ç¡¢º£²ó¥ë¥ß¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾²Î¤È¤·¤Æ¿á¤¹þ¤ó¤ÀÀ¼¤ò´ÆÆÄ¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÂçÈ´¤Æ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ë¥ß¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¥¢¥Ë¥á¡¢¤·¤«¤â²Í¶õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÂºÝ¤ËK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢K-POP¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬À©ºî¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜºî¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥¢¥á¥ê¥«À©ºî¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤â¥«¥Ê¥À¡Ê´Ú¹ñ·Ï¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤Î³¹¤ä´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤È¼èºà¤·Íý²ò¤·¤¿¾å¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§PLAVE¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÀ©ºî¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¼Âºß¤¹¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¶Ê¤¬²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¶³¦Àþ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Î©¾ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤ÎÁè¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍý²ò¤·¡¢¶¦±É¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤ò¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¸«¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¤¤¡£1»þ´ÖÈ¾¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¸«¤ë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÌðÌî¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñºîÉÊ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©ÌðÌî¡§¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¤¬¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡ÖHI-BOYZ¡Ê¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤·¤«¤âËÍ¤Î¹¥¤¤ÊTOMORROW X TOGETHER¤Î¥¹¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Í¶õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ÏËÜ³ÊÅª¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¡¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯²Î¤¦¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¡£¤æ¤ê¤³¡§¥É¥é¥Þ¤È²»³Ú¤¬¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÏÌ¾ºîÂ¿¤·¡ª »ä¤â¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ç¤ÎHI-BOYZ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡ª ÇÐÍ¥¤Î¥«¥ó¡¦¥æ¥½¥¯¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÌòÊÁ¤â¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¡§Á°ºî¤Î¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸Ç¯Âå¤Î¼ã¼ê¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¦¶È¤Ï°ã¤¨¤É¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Î¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£º£¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¤É¤ÎÀ¤Âå¤â°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½éÇ¤µë¤Ç¿Æ¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÇã¤¦¡×¤È¤«¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤ò°û¤à¡×¤È¤«´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ê¸²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½é¤á¤Æ¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤éÎ¾¿Æ¤Ë¡ÖÀÖ¤¤È©Ãå¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´·½¬¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¡ÊÀ¾ÍÎÉ÷¤Î¡ËÈ©Ãå¤¬Çä¤é¤ì½Ð¤·¤¿¤³¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈ©Ãå¤Ï¤¹¤´¤¯¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÀÖ¿§¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀ÷¿§¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÖ¤¬°ìÈÖÀ÷¤á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦°ìÀâ¤â¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤âÆÈÆÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Æü¡×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ÌðÌî¡§¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡£ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±ïµ¯¤¬°¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ê¤³¡§Àµ²ò¤Ï¡Ö»î¸³¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥ï¥«¥á¤Ã¤Æ¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡È¥Ä¥ë¥Ã¤È³ê¤ë¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê»î¸³¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È´Ú¹ñÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ø¤Ù¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌðÌî¡§¤¤Ã¤È´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Ë»þ¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÀ¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°å»ÕÀ¸³è¤ÎÀèÇÚ°å»Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ì¥¸¥Æ¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
ÌðÌî¡§¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤ì¤Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¼Â¤Ï»ä¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤ä·ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÌðÌî¡§ËÍ¤Ï¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¸«¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§Æ±°Õ¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Î²¼È¾´ü¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ØÂçÅýÎÎ°Å»¦ºÛÈ½ 16Æü´Ö¤Î¿¿¼Â¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§ËÍ¤Ï9·î12Æü¤ËNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥µ¥ó¥è¥ó¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤Î¾åÈ¾´ü¤Ë¸«¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¡Ù¤Ç¥¯¡¦¥¸¥§¥ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯²¼È¾´ü¤â°ú¤Â³¤¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¤æ¤ë¤Ã¤È¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Û
K-POP¤æ¤ê¤³¡§´Ú¹ñ·ÝÇ½¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤êÃý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡£2000Ç¯Âå¤«¤éK-POP¤ò°¦Ä°¤¹¤ëMÀ¤Âå¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢¥½¥¦¥ëÀ¸³è¤ò·Ð¸³¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡§All About¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¼ã¼êÊÔ½¸¼Ô¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éK-POP¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÊONCE¡ÊTWICE¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡õMOA¡ÊTOMORROW X TOGETHER¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡£
(Ê¸:K-POP ¤æ¤ê¤³)
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬ÏÃÂê
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡Ê°Ê²¼¡¢ÌðÌî¡Ë¡§ º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
K-POP¤æ¤ê¤³¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤ê¤³¡Ë¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÌðÌî¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¤â¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© 6·î¤«¤éNetflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Þ¤·¤¿¡ª ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï³¤³°À©ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆÃÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾¯¡¹¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ï²¦Æ»¤Ç¤¢¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢K-POP¤Î¶Ê¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¬»É·ãÅª¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£BTS¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤æ¤ê¤³¡§¼Â¤Ï¡¢»ä¤âºÇ½é¤Î¿ôÊ¬´Ö¤ÏÆÈÆÃ¤Ê³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡¢¤³¤ì¤¬³¤³°¤Ç¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ó¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤äµ»ö¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¿Íµ¤¤è¤ê°ìÊâÃÙ¤ì¤ÆÇÈ¤¬Íè¤¿Í×°ø¤Ï¤¢¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡© ¤È¼Ù¿ä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊª¸ì¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¸ø³«¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Netflix¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢·àÃæ¤Î²Í¶õK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Î¤¦·àÃæ²Î¤¬ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡ÖHot 100¡×1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ê¤È¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤æ¤ê¤³¡§¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬²Î¤¦¡ØGolden¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×1°Ì¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØGolden¡Ù°Ê³°¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤â³Æ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÊóÆ»¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«»Ï¤á¤Æ10Ê¬´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤¦¤ó¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸¶ºî±Ç²è¤Ê¤É·àÃæ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤¬Æþ¤ëºîÉÊ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢K-POP¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±Ç²è¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤âÂ¿¿ô»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡ÙºîÉÊ¾ðÊó¡Û¡¦2025Ç¯6·î¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿NetflixÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è
¡¦3¿ÍÁÈK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬ÈëÌ©¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ
¡¦¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÎÅ¨Ìò¡¢¥Ç¡¼¥â¥óÂ¦¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¸¥ã¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¦¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã
¡¦²»³Ú¤ÏÃøÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎTEDDY¤òÃæ¿´¤ËK-POP¶È³¦¤ÎÉÒÏÓ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»²²Ã
¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¦·àÃæ²Î¡ØTakedown¡Ù¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏTWICE¤Î¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥¸¥Ò¥ç¡¢¥Á¥§¥è¥ó
²¾ÁÛ¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¡ª °ìÅÙÊ¹¤¯¤È¥Ï¥Þ¤ë·àÃæ²Î¤ËÃíÌÜ¤æ¤ê¤³¡§¤ä¤Ï¤ê¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡Ö²»³Ú¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÌðÌî¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥ÈK-POP¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£EXO¥Õ¥¡¥ó¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÆÍÁ³¡ØLOVE ME RIGHT¡Ù¤¬Î®¤ì¤ÆÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SUPER JUNIOR¤Î¡ØBlack Suit¡Ù¤â¥Á¥é¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¤ÎÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¸¥Ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¼ÒÆâ¤ª¸«¹ç¤¤¡Ù¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¡§°ìÂÎ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¥¸¥Ì¤ÎÀ¼¡Ê¢¨±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ÒÆâ¤ª¸«¹ç¤¤¡Ù¤ÏÈà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¯¥¹¤Ã¤È¤µ¤»¤ë»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ÅÂå¤Î°Ëâ¤Î²¦¤Ï¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬À¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£½ê¡¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊK-POPºîÉÊ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£K-POP¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç¹Í»¡¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Î¹¥¤¤ÊTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ONCE¡ÊTWICE¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤µ¤ó¡¢¥¸¥Ò¥ç¤µ¤ó¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡ØTakedown¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·àÃæ²Î¤¬¤É¤ì¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥«¥Ð¡¼¥À¥ó¥¹Åê¹Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤æ¤ê¤³¡§´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡£BLACKPINK¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤TEDDY¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëTHE BLACK LABEL¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇBTS¤äTWICE¤Î¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî¶Ê²È¡¦Lindgren¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£¥á¥¤¥ó¶Ê¡ØGolden¡Ù¤Îºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢aespa¤Î¡ØArmageddon¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿EJAE¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¸µ¡¹SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤Ç¡¢º£²ó¥ë¥ß¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾²Î¤È¤·¤Æ¿á¤¹þ¤ó¤ÀÀ¼¤ò´ÆÆÄ¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÂçÈ´¤Æ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ë¥ß¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¥¢¥Ë¥á¡¢¤·¤«¤â²Í¶õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÂºÝ¤ËK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢K-POP¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬À©ºî¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜºî¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥¢¥á¥ê¥«À©ºî¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤â¥«¥Ê¥À¡Ê´Ú¹ñ·Ï¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤Î³¹¤ä´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤È¼èºà¤·Íý²ò¤·¤¿¾å¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ë¸«¤ëK-POP¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î³ÈÂç¤æ¤ê¤³¡§K-POP¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡È´Ú¹ñ¤À¤±¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦ÏÀ¤¸¤ë´Ú¹ñ¤Îµ»ö¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÀßÄê¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¿§¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¡Ö¥µ¥¸¥ã¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î¶Ê¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖPLAVE¡×¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§PLAVE¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÀ©ºî¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¼Âºß¤¹¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¶Ê¤¬²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¶³¦Àþ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Î©¾ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤ÎÁè¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍý²ò¤·¡¢¶¦±É¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤ò¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¸«¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¤¤¡£1»þ´ÖÈ¾¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¸«¤ë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÌðÌî¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñºîÉÊ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©ÌðÌî¡§¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¤¬¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡ÖHI-BOYZ¡Ê¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤·¤«¤âËÍ¤Î¹¥¤¤ÊTOMORROW X TOGETHER¤Î¥¹¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Í¶õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ÏËÜ³ÊÅª¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¡¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯²Î¤¦¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¡£¤æ¤ê¤³¡§¥É¥é¥Þ¤È²»³Ú¤¬¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÏÌ¾ºîÂ¿¤·¡ª »ä¤â¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ç¤ÎHI-BOYZ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡ª ÇÐÍ¥¤Î¥«¥ó¡¦¥æ¥½¥¯¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÌòÊÁ¤â¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¡§Á°ºî¤Î¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸Ç¯Âå¤Î¼ã¼ê¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¦¶È¤Ï°ã¤¨¤É¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Î¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£º£¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¡¢¼ã¼êÀ¤Âå¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤æ¤ê¤³¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Á°²ó¤Î¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤ÏÂç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÊú¤¨¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¤¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÀ¤ÂåÅª¤Ë¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¶á¤Î20Âå¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤¢¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·ãÌ³¤Ç¾ï¤Ë¿²ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¿·¿ÍÊÔ½¸¼Ô»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¤É¤ÎÀ¤Âå¤â°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½éÇ¤µë¤Ç¿Æ¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÇã¤¦¡×¤È¤«¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤ò°û¤à¡×¤È¤«´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ê¸²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½é¤á¤Æ¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤éÎ¾¿Æ¤Ë¡ÖÀÖ¤¤È©Ãå¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´·½¬¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¡ÊÀ¾ÍÎÉ÷¤Î¡ËÈ©Ãå¤¬Çä¤é¤ì½Ð¤·¤¿¤³¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈ©Ãå¤Ï¤¹¤´¤¯¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÀÖ¿§¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀ÷¿§¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÖ¤¬°ìÈÖÀ÷¤á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦°ìÀâ¤â¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤âÆÈÆÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¥ï¥«¥á¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Æü¡×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ÌðÌî¡§¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡£ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±ïµ¯¤¬°¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ê¤³¡§Àµ²ò¤Ï¡Ö»î¸³¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥ï¥«¥á¤Ã¤Æ¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡È¥Ä¥ë¥Ã¤È³ê¤ë¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê»î¸³¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È´Ú¹ñÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ø¤Ù¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌðÌî¡§¤¤Ã¤È´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Ë»þ¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÀ¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°å»ÕÀ¸³è¤ÎÀèÇÚ°å»Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ì¥¸¥Æ¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
ÌðÌî¡§¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤ì¤Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¼Â¤Ï»ä¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤ä·ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÌðÌî¡§ËÍ¤Ï¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¸«¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÀ¸³è¡Ù¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§Æ±°Õ¤Ç¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Î²¼È¾´ü¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ØÂçÅýÎÎ°Å»¦ºÛÈ½ 16Æü´Ö¤Î¿¿¼Â¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§ËÍ¤Ï9·î12Æü¤ËNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥µ¥ó¥è¥ó¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤Î¾åÈ¾´ü¤Ë¸«¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¡Ù¤Ç¥¯¡¦¥¸¥§¥ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯²¼È¾´ü¤â°ú¤Â³¤¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¤æ¤ë¤Ã¤È¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Û
K-POP¤æ¤ê¤³¡§´Ú¹ñ·ÝÇ½¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤êÃý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡£2000Ç¯Âå¤«¤éK-POP¤ò°¦Ä°¤¹¤ëMÀ¤Âå¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢¥½¥¦¥ëÀ¸³è¤ò·Ð¸³¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡§All About¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¼ã¼êÊÔ½¸¼Ô¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éK-POP¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÊONCE¡ÊTWICE¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡õMOA¡ÊTOMORROW X TOGETHER¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡£
(Ê¸:K-POP ¤æ¤ê¤³)