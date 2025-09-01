「痩せすぎじゃ？」浜崎あゆみ、二の腕が見えたタンクトップ姿に心配の声も。「めっちゃ細なってない？」
歌手の浜崎あゆみさんは8月30日、自身のInstagramを更新。二の腕が見えた姿を披露したところ、さまざまな声が寄せられました。
【写真】浜崎あゆみの二の腕際立つタンクトップ姿
ファンからは「美しすぎるー」「きれいな上腕筋」「若返っている」「期待を裏切らない」などの声が。また「めっちゃ細なってない？」「また痩せた？」「あゆ痩せすぎじゃ？」といった心配のコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】浜崎あゆみの二の腕際立つタンクトップ姿
「若返っている」浜崎さんは「明日、8月31日はa-nation2025、2日目」などとつづり、18枚の写真と2枚の画像を投稿。リハーサル中の様子が写っており、浜崎さんは黒いタンクトップと黒いスウェットパンツを着用しています。ほっそりとした美しい二の腕が印象的です。
「素晴らしい筋肉」9日の投稿でも、リハーサル中の様子を公開した浜崎さん。こちらでもタンクトップ姿を披露し「素晴らしい筋肉」「流石にカッコいい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)