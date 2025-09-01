

溝端葵デジタル写真集『100万ドルの笑顔の先に―』（撮影／熊谷貫）

週プレでグラビアデビューした大型新人の溝端葵さんが、2025年9月1日（月）発売の『週刊プレイボーイ37号』で3度目の登場にして2度目の表紙を飾ります！

この飛躍ぶりを記念し、現在【週プレ グラジャパ！】では「溝端葵特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の溝端さんのデジタル写真集をまとめてチェックしていただけるページとなっています。こちらの記事では、溝端さんのデジタル写真集を一挙ご紹介します！

＊＊＊



溝端葵デジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』（撮影／Takeo Dec.）

2025年3月に発売された『週刊プレイボーイ12号』はseju号。人気事務所sejuに所属しているモデルのみでグラビアページが構成されているこの特集号でデビューしたのが彼女、溝端葵だ。

TikTokで注目を集めていた彼女だけに、突然のグラビアデビューには衝撃が走った。愛嬌満点の可愛らしいお顔立ちに、豊満なスタイル、そしてフレッシュさがみなぎるキラキラ感。「このコ、何かあるぞ？」と思わせるのに十分な素質を揃えてはいたものの、その反響は想像以上のものだった。――ガチでブレイクする5秒前は、まさに言えて妙なのであった。

海辺で見せる元気な笑顔に、誰もが胸を撃ち抜かれた。こう見えて、大阪出身の関西人。上京して間もない彼女の人生は、ここからグングン変化していった。



溝端葵デジタル写真集『その顔、好きになれって言ってる？〜prologue〜』（撮影／前康輔）

6月、早くも2度目の登場。それだけではなく、「＋Special」に登場し、何と表紙にも大抜擢。反響の高さがうかがえる大躍進だ。デビュー間もないとはいえ、早くも彼女の中に責任感が芽生えたような。より身体を仕上げ、自信を持って、堂々としたグラビアを見せる姿に、彼女のブレイクは運命だったのではないかと思う。

2度目のグラビアは、奄美大島で撮影。強い光を放つ太陽が、彼女の明るい人柄をありありと伝えてくれる。それでいて、ふとした表情にも惹きつけられてしまう。可愛いだけじゃない奥ゆかしさを感じた瞬間。もっと彼女のことを知りたいと思うのだった。



溝端葵デジタル写真集『100万ドルの笑顔の先に―』（撮影／熊谷貫）

そして9月、早くも2度目の表紙に登場。今年デビューしたばかりと思えない活躍ぶりに驚く。

今回のロケ地は北海道・函館。広大な自然の中で気づく、ちょっぴりワイルドな一面。普通だったら、立て続けに表紙を飾ることに対して不安を感じてしまうものだと思う。しかし彼女は、不安を見せるどころかどんどん成長を見せていくのだ。

心の中では、少なからず不安に思う気持ちがあるかもしれない。けど、それを一切感じさせないのが彼女のプロ意識。長い脚でどっしり地を踏み、真っ直ぐな眼差しを向ける。その輝きに、魅了されないわけがない。

そのどっしり構える心が、運を味方につけ、ブレイクに繋がったのだと思う。溝端葵は、もっと飛躍していくはず。この勢いを、是非ともリアルタイムで感じてほしい。

＊＊＊

溝端葵特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/280】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！

溝端葵デジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』（撮影／Takeo Dec.）