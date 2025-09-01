SUPER EIGHTの横山裕（44）が1日放送の日本テレビ「完全密着!横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦!〜」（後9・00）に出演。「24時間マラソン」開始後、初めて口にした食べ物が明かされた。

横山は「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦し、走行距離105キロを見事完走した。

完走後に出演していた「Golden SixTONES」（後9・00）で走っている最中は「おなか空かへんよ。固形物が食べられへん」と振り返っていた横山。今回の「完全密着」番組でも、スタート後、ほとんど食事をすることなく三男・充さんが差し入れてくれたスポーツドリンクなどを口にしていた。

24.8キロ地点の休憩所でようやく食べ物を口にした。それは「シャインマスカット」だった。1個をパクリと食べると、続けて2個目。「マスカットおいしいですか?」と聞かれると、うなずいて笑顔を見せた。その後も数個口に入れた。

1日目の目標ゴールは39キロ。シャインマスカットを食べて元気が出たのか「あと14キロ?はっはっはっはっは」と遠い道のりに思わず声を出して笑い、場を和ませていた。