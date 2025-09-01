【天津＝吉永亜希子】中国・天津で開かれた中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議は１日、多国間協調をうたう「天津宣言」を採択し、閉幕した。

中国の習近平（シージンピン）国家主席は会議で、米トランプ政権の高関税措置を念頭に「いじめ行為に反対する」と主張し、新興・途上国を中心とした「グローバル・サウス」を主導する立場を示した。

宣言は、ＳＣＯ加盟国が「より公正な多極的世界」の構築を目指すことを確認した。「加盟国は世界貿易機関（ＷＴＯ）の原則に違反する経済措置を含む一方的な強制措置に反対する」との文言も入った。

会議には、ロシアのプーチン大統領、インドのナレンドラ・モディ首相、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領らが出席。「米国第一主義」を掲げるトランプ政権と距離を置く国の首脳が集った。

習氏は会議でＳＣＯについて「国際的な影響力は日増しに高まっている」と強調し、加盟国の結束を呼びかけた。中国が今年中に加盟国に対して２０億元（約４１０億円）の無償援助を行うと約束した。

プーチン氏は会議で「ウクライナ危機の解決に協力する中国、インド、その他の我々の戦略的パートナーの国々の努力を評価する」と述べ、支援への謝意を示した。宣言は、ウクライナ情勢に触れなかった。

ＳＣＯ首脳会議に参加したプーチン氏ら一部の首脳は、３日に北京の天安門広場で行われる「抗日戦争勝利８０年」の軍事パレードに出席する。