¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ£Ó£Ð¡Á¡×¤¬£¸·î£³£°Æü¿¼Ìë¡Ê£³£±ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Èþ½÷¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯Á°´üÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ§¿Í¡¢¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÖÃ¹á½Ê¤ò±é¤¸¤¿¡£¶ä±ï¤Î´Ý¤¤¥á¥¬¥Í¤Ë¤Þ¤È¤áÈ±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤â¤Ê¤·¡£
¡¡¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î»þ¤«¤é¤Ï¤¬¤é¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤ä¤±¤É²¿¤«¸«¤¿»ö¤¢¤ë¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸×¤ËÍã¤Î¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Æ¶Ã¤¡£Æ©ÌÀ´¶¤¹¤´¡×¡Ö¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó♥¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ç£³£´ºÐ¥Þ¥¸¤«¡¡£²£°ºÐÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬£³£´ºÍ¤Ê¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£²Ä°¦¤¤¤·¾®´é¤Ç£²£°Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥è¥ó¥¹²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¤Ã¡ª¡ª¡×¤Ê¤É½ñ¤¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£